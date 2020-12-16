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В Киеве сгорело административное здание: двое погибших, еще один – госпитализирован

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пожар, возгорание, святошинский, киев, гсчс, тушение
Фото: Facebook / DSNSKyiv

Тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточников на территории объекта.

В Святошинском районе Киева произошел пожар в отдельно стоящем двухэтажном административном здании по адресу проспект Академика Палладина, 46/2. Пожар случился вечером во вторник, 15 декабря, а информация о его ликвидации была опубликована столичными спасателями в среду утром.

"В результате пожара погибло двое людей. Еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой помощи", – сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Как отмечается в публикации, возгорание произошло на 2 этаже здания и распространилось площадь в 70 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 22:11, но согласно отчету пожарных, уже в 23:29 горение было полностью ликвидировано.

пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
Фото: Facebook / DSNSKyiv
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский
пожар, киев, гсчс, возгорание, святошинский

"Тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточников на территории объекта, поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды", – рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работало 6 единиц техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина пожара пока неизвестна и устанавливается правоохранительными органами.

Подобная ситуация возникла при недавнем летальном пожаре в 25-этажном жилом доме, рядом с посольством США в Киеве, когда во внутренней системе пожаротушения нового здания не оказалось достаточного давления, и пожарные вынуждены были тянуть собственный пожарный рукав на 24 этаж.