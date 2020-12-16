В Киеве сгорело административное здание: двое погибших, еще один – госпитализирован

Тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточников на территории объекта.

В Святошинском районе Киева произошел пожар в отдельно стоящем двухэтажном административном здании по адресу проспект Академика Палладина, 46/2. Пожар случился вечером во вторник, 15 декабря, а информация о его ликвидации была опубликована столичными спасателями в среду утром.

"В результате пожара погибло двое людей. Еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой помощи", – сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Как отмечается в публикации, возгорание произошло на 2 этаже здания и распространилось площадь в 70 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 22:11, но согласно отчету пожарных, уже в 23:29 горение было полностью ликвидировано.

Фото: Facebook / DSNSKyiv

"Тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточников на территории объекта, поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды", – рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работало 6 единиц техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина пожара пока неизвестна и устанавливается правоохранительными органами.

Подобная ситуация возникла при недавнем летальном пожаре в 25-этажном жилом доме, рядом с посольством США в Киеве, когда во внутренней системе пожаротушения нового здания не оказалось достаточного давления, и пожарные вынуждены были тянуть собственный пожарный рукав на 24 этаж.