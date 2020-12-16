Купуй, грай, повертай. Іграшки в інтернет магазині COMFY.

14.12.2020 — COMFY повідомляє про старт продажів іграшок для дітей на Comfy.ua.

В інтернет магазині Comfy.ua доступна нова категорія товарів — іграшки для дітей. Вибрати та оформити покупку можна також на віртуальній вітрині магазинів COMFY. В асортименті представлені іграшки для малюків, конструктори, м’які іграшки, настільні ігри та пазли, сюжетно-рольові ігри, інтерактивні книги, роботи, радіокеровані іграшки, ляльки, іграшковий транспорт, товари для творчості та розвитку. Отримати замовлення можна в найближчому магазині COMFY, через доставку Нової пошти та Justin. Або замовити адресну кур’єрську доставку.

«Найбажаніша іграшка для дітей років з восьми — смартфон. А також навушники, колонки, планшети. Так, поступово і непомітно, ми зайшли на ринок дитячих розваг. У команди з’явилась амбіція - стати серйозним гравцем в іграшках і товарах для дітей. І не тільки тому що в більшості з нас є діточки.

Ми розуміємо багато клієнтських болів та бачимо можливість вирішити їх. COMFY пропонує кращий омніканальний сервіс, на який сьогодні висока потреба. І це один з найбільш емоційних брендів в рітейлі. Думаємо, все це допоможе новому напрямку стати успішним у найближчій перспективі.» - коментує генеральний директор COMFY Ігор Хижняк.

Разом із новою категорією товарів клієнтам запропоновані нові спеціальні сервіси: «Повертай 30» та «Грай-повертай». Також товари можна придбати в кредит.

Компанія має наміри розширювати асортимент іграшок та розвивати категорію товарів для дітей.

Довідка

COMFY — перший омніканальний рітейлер побутової техніки та гаджетів в Україні, найефективніший рітейлер в галузі. Перший магазин COMFY відкритий у 2005 році в м. Кривий Ріг. Станом на грудень 2020 року мережа налічує 85 сучасних магазину нового формату. COMFY.UA входить в топ-5 найбільших онлайн-гравців ринку.

www.comfy.ua