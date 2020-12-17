Трезвый взгляд на безопасность за рулем

Решить проблему управления автотранспорта водителями в состоянии алкогольного опьянения – задача не только социально важная, но и технически сложная. Но, как известно, кто хочет – ищет способ, кто не хочет – ищет причину. AB InBev Efes Украина принадлежит к числу первых, а потому в реализации своей социальной инициативы «Випив? За кермо не сідай» использует самые инновационные инструменты и возможности

В результате цифровой трансформации, которую сейчас переживаем весь мир, все элементы концепции «умного» города переживают бурный рост, делая нашу жизнь более комфортной и безопасной. В частности они помогают сделать движение по улично-дорожной сети более безопасным за счет снижения количества пьяных водителей, управляющих автотранспортом. На базе алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, производители каждый год разрабатывают и совершенствуют технологии «умных автомобилей» и беспилотников. В первом случае речь идет о различных вариантах «алкозамков», в основе которых лежат алкотестеры, которые связаны с системой блокировки зажигания, если водитель находится в состоянии опьянения. А вторые используют технологии «автопилота».

Системы трезвого вождения развиваются очень быстро, и сегодня в некоторых странах «алкозамки» являются обязательными для шоферов грузового и школьного транспорта, а также водителей такси и каршеринга. Кроме того, они широко используются в качестве альтернативы лишения водительских прав для водителей, имеющих многочисленные штрафы за пьяную езду. Однако пока эти системы требуют серьезной доработки и не являются надежной гарантией от нарушений, связанных с управлением автотранспортом в нетрезвом состоянии. Впрочем, как и технологии автопилотов и беспилотных автомобилей. Ведь хотя они уже не кажутся нам пришельцами из футуристических кинофильмов прошлого века, возможности их искусственного интеллекта уступают человеческим, а также они еще слишком дороги для массового применения. Хотя отдельные примеры, использования автопилотов, говорят о том, что эта технология имеет большие перспективы. Так несколько лет назад автопилот Tesla попал во всем мировые новости, когда спас своего пьяного владельца, который заснул за рулем. И хотя без штрафа за вождение в состоянии алкогольного опьянения не обошлось, аварии удалось избежать. Однако, пока такие технологии доступны не каждому, а потому широкое распространение получают гаджеты, неплохо справляющиеся с отслеживанием состояния своего владельца.

Не пей – я слежу за тобой!

Современный мир переживает сегодня бурный рост индустрии «цифрового здоровья», то есть технологий, которые помогают пользователям поддерживать здоровье, отслеживать отдельные показатели и предупреждать об угрозах. Так, помимо огромного выбора различных цифровых алкотестеров, популярным девайсом сегодня является носимый анализатор BACtrack Skyn. Выполненный в виде стильного браслета, он может определять уровень алкоголя в крови прямо через кожу. Это не единственный алкотрекер на рынке, но первый, кто получил специальную премию Института здравоохранения США. Ею была отмечена способность этого мобильного монитора отслеживать количество выпитого алкоголя, а также информировать о том, можно ли после этого садиться за руль или нет.

Если же говорить о рынке мобильных приложений, которые помогают не оказаться пьяным за рулем, то здесь тоже есть из чего выбрать. Начиная от уже ставших привычными приложений сервисных транспортных компаний и такси, где можно заказать услуги трезвого до специальной программы для смартфона, которая может с помощью встроенных датчиков определить степень опьянения по походке. Но если с широким использованием последнего пока придется продолжать, то арсенал антиалкогольных приложений для мобильного здравоохранения и здорового образа жизни может удовлетворить каждого. Например, AlcoDroid Alcohol Tracker, Gauge, «Бросаю пить» – простые и надежные счетчики потребления спиртного, которые не только фиксируют объемы выпитого, но и могут рассчитать содержание алкоголя в крови и на основе этого сообщат, можно ли управлять автомобилем в таком состоянии и когда наступит похмелье.

С пьяных глаз только в учебный класс

Широко используемая сегодня концепция просвещения – «образовывать, развлекая» –реализована AB InBev Efes Украина в социальной инициативе «Випив? За кермо не сідай». В рамках ее интерактивного проекта «Випробуй в безпеці» слушатели автошкол имеют возможность испытать инновационные очки Drunk Busters Goggles, имитирующие состояние опьянения. Их разработал бывший полицейский из США Курт Киндшу, который много лет ведет активную пропаганду против пьянства за рулем, потому что сам расследовал множество тяжелых аварий, совершенных нетрезвыми водителями.

«Очки Drunk Busters Goggles имитируют эффект нарушения функций восприятия: снижение уровня внимания, замедления реакций, путаницы, нарушение зрительного восприятия, раздвоение в глазах, изменения восприятия глубины и расстояния, уменьшение периферического зрения, неспособности понять и принять решение, – объясняет Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полицииУкраины. – Таким образом, с их помощью будущие водители могут испытать на себе в полной безопасности все трудности управления транспортным средством в состоянии опьянения». Для этого AB InBev Efes Украина в партнерстве с Всеукраинским объединением автошкол разработали теоретический курс лекций и специальных тренингов. «Современные люди – требуют современных методик подготовки, – говорит Илья Щербина, председатель Всеукраинского объединения автошкол. – Поэтому в наш проект «Випробуй в безпеці» мы включили теоретическую часть, где интерактивный анимационный ролик рассказывает об основных особенностях проблематики вождения в нетрезвом виде, а также практическую часть, в которой благодаря очкам Drunk Busters Goggles обучение проходит в игровой форме».

Наталья Кирьянова