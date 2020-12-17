Як піклуватися про породисте кошеня. Поради професіоналів

Усі кошенята без винятку потребують любові, піклування та розуміння їхніх природних потреб. Та фізіологічні особливості деяких порід вимагають особливого ставлення. Про нюанси догляду за породистими котами розповідають досвідчені професіонали.

Період росту кошеняти – найвідповідальніший час, коли закладається фундамент здоров’я тварини на все подальше життя. Цей етап триває щонайменше 12 місяців, залежно від породи та статі. Самці та породи великих розмірів, як правило, дорослішають трохи повільніше. Цікаво, що з моменту народження до дорослого віку вага кошеняти збільшується у 40-50 разів! І чим більш грамотним буде догляд за твариною у цей період, тим міцнішим буде її здоров’я у майбутньому. Найважливіше – у порадах заводчиків котів.

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«Краще за все підготувати житло до появи улюбленця заздалегідь: купити необхідні речі для догляду, перевірити наявніcть щільних сіток на вікнах, впевнитись у відсутності доступу кошеняти до побутової хімії та шкідливих рослин, та завжди уважно прислухатись до рекомендацій заводчика», — пояснює експерт Royal Canin по роботі з професійним напрямком Марина Левицька.

Перш ніж віддавати кошеня, відповідальний заводчик завжди упевниться в тому, що у нового власника є вся необхідна інформація щодо догляду за твариною. Пам’ятайте: перші враження кошеняти від контакту з вами у новій домівці – дуже відповідальний момент, від якого багато в чому залежатимуть ваші подальші взаємини.

Коти за своєю природою територіальні тварини, вони прив’язуються до місця. Тож будьте готові до того, що вашому улюбленцю знадобиться певний час (2-3 тижні), аби остаточно звикнути до нової оселі. Бажано забирати малюка у вікенд, аби перші дні ви могли провести разом. Звичайно, поява улюбленця – справжнє свято для його власників. Але це доволі стресовий момент для самої тварини. Тільки уявіть: кошеня опинилося в абсолютно незнайомому середовищі, з величезною кількістю нових запахів та звуків, а матері-кішки поряд нема! Тож будьте терплячими, дайте кошеняті можливість дослідити своє нове житло у комфортному для нього темпі. Тоді період адаптації буде максимально комфортним.

Також дуже важливо запланувати перший візит до ветеринарного лікаря якнайшвидше після прибуття тварини додому. Обов’язково поцікавтеся у заводчика, які ветеринарні маніпуляції (щеплення, антипаразитарна обробка тощо) вже були проведені, і надайте цю інформацію лікарю. Ветеринарний лікар – це справжній «педіатр» вашого кошеняти, тому так важливо знайти професіонала, якому ви зможете повністю довіряти. Експертні рекомендації лікаря у поєднанні з вашим дбайливим доглядом – запорука гарного самопочуття та благополуччя тварини!

Особливості догляду

В залежності від породи кошеняти, догляд за ним може мати певні особливості.

Наприклад, довгошерсті коти потребують дбайливого догляду за шерстю. «Цікаво, що у регдолів шерсть має структуру кролячого хутра і майже не звалюється. Але вони все одно дуже люблять розчісування, – коментує заводчиця котів Вікторія Ходаковська (розплідник Аlvitacat). – А от шерсть мейн-кунів схильна до утворювання ковтунів і відтак, потребує більшої уваги. Що робити, якщо тварина не призвичаєна до вичісування? Перш за все, упевніться в тому, що щітка не травмує шкіру тварини. Проведіть пуходеркою (металевий гребінець із довгими зубцями) чи щіткою по власній долоні – вам не повинно бути боляче. Можете давати кошеняті крокету його улюбленого корму після вичісування, аби закріпити позитивну асоціацію. Зрештою, вичісуйте тварину регулярно: мейн-куна – раз на 2-5 днів, а регдола – кожні 5-7 днів. Тоді ковтуни не утворюватимуться, і грумінг не приноситиме тварині дискомфорту. Вичісування не лише допомагає видалити бруд та відмерлі волоски – у такий спосіб формується близький звʼязок між вами та улюбленцем».

«У породи сфінкс вразливою зоною є шкіра, – відмічає заводчик Дмитро Губенко (розплідник Sun Stroke). – Справа в тому, що в цих котів нема волосяних цибулин, натомість є потові залози. Відтак, за відсутності належного догляду шкіра тварини може засалюватися. Змалечку привчайте улюбленця до купання. Крім того, температура тіла сфінкса вища, ніж у звичайних котів, тому вони сильніше відчувають холод в оселі. В холодну пору року знадобиться спеціальний одяг.

У порід з укороченою мордочкою (екзоти, британці, шотландці) зоною ризику можуть стати очі. Якщо є викривлення слізного каналу, сльози можуть зтікати по мордочці. Тоді знадобиться спеціальний лосьон для вмивання».

Чим годувати?

В природі котам притаманно харчуватись дрібними порціями від 10 до 16 разів на день. Якщо ваше кошеня споживає невелику кількість корму за один прийом, можете щодня залишати для нього добову порцію, надавши вільний доступ до миски (але вологий корм не варто залишати в мисці понад годину). «Якщо ж улюбленець споживає весь корм за один прийом чи схильний до випрошування їжі, краще розділити добову порцію на кілька невеликих частин, – додає Дмитро Губенко. – Також особливо пильної уваги потребує раціон стерилізованих котів. Вони можуть бути схильні до набору зайвої ваги, тож важливо не перевищувати дозування корму, зазначені на упаковці».

Слід розуміти: кошеняті не підходить ані людська їжа, ані корм для дорослих тварин. Раціон для кошеняти повинен враховувати той факт, що з кормом улюбленець отримує не лише енергію, а й поживні речовини для розвитку органів і систем. У період до 4-5 місяців кошеня споживає втричі більше енергії з розрахунку на масу тіла, ніж дорослий кіт.

«Всі ці особливості враховані в раціонах для кошенят компанії Royal Canin, – коментує Вікторія Ходаковська. – Ці корми поживні, а відтак, забезпечують організм необхідною енергією. Але при цьому оптимально збалансовані та легко засвоюються, що вберігає вразливу травну систему малюка від подразнень. Антиоксиданти та пребіотики у складі кормів сприяють формуванню міцного імунітету. А різні текстури збагачують харчовий досвід кошеняти. Ми рекомендуємо починати з паштету, потім вводити в раціон вологий корм і, зрештою, крокети».