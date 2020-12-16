Политики, журналисты и ветераны украинского футбола: в Киеве пройдет благотворительный турнир

Турнир начнется в 17.00 в спорткомплексе Национального педагогического университета им. Драгоманова (Киев, ул. Тургеневская, 3-9).

В четверг 17 декабря в Киеве состоится благотворительный футбольный турнир "Зимний благотворительный кубок", в котором примут участие ветераны-звезды украинского футбола, журналисты и политики. Об этом сообщает пресс-служба партии «ЗА МАЙБУТНЄ».

В турнире сойдутся четыре команды: сборные журналистов, футбольных ветеранов, народные депутаты от партий «Слуга народа» и ОПЗЖ; депутаты от партии «ЗА МАЙБУТНЄ».

За сборную ветеранов сыграют Игорь Жабченко ("Черноморец", "Днепр", сборная Украины), Иван Яремчук ("Динамо" Киев, сборная СССР), Эдуард Цихмейструк ("Заря", "Ворскла", сборая Украины), Святослав Сирота ("Динамо" Киев, "Днепр", "Нива" Тернополь) и другие.

Сборную партий «Слуга народа» и ОПЗЖ представят, в том числе, Нестор Шуфрич и Николай Скорик.

В сборную партии «ЗА МАЙБУТНЄ» войдут Сергей Лабазюк, Дмитрий Лбинец, Ярослав Москаленко, Денис Силантьев, Ирина Суслова.

Турнир начнется в 17.00 в спорткомплексе Национального педагогического университета им. Драгоманова (Киев, ул. Тургеневская, 3-9).

Организаторами турнира выступают Украинская ассоциация футбола, Украинская премьер-лига и ИА "Центр новостей", инициатор — депутат Киевского облсовета Ярослав Москаленко.

«Зимний благотворительный Кубок» проводится ежегодно с целью помощи детям-переселенцам с Востока Украины. От организаторов турнира и спонсоров дети получают новогодние подарки и спортивное снаряжение.