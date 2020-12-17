СМИ: В 2020-м году Укравтодор смог сделать трассы дешевле, качественнее и безопаснее

Было отремонтировано и восстановлено также 85 мостов, сообщают СМИ

За этот год изменения в Укравтодоре позволили добиться значительных успехов в сфере создания инфраструктуры в Украине. Об этом рассказывается в материале издания «Факты».

Благодаря «Великому будівництву» во всей стране с начала года было построено и отремонтировано 3926 км дорог, до конца года эта цифра вполне может вырасти до 4200 км. Это рекордный показатель за время независимости. В эти километры также входит ряд важных проектов, например, объездные городов. Было отремонтировано и восстановлено также 85 мостов, сообщают Факты.

Достичь таких результатов удалось благодаря нескольким нововведениям в подходе Укравтодора к дорожным работам. С этого года дороги делаются по маршрутному принципу – десятки километров укладываются от начала до конца.

Серьезные подвижки также произошли в сфере борьбы с коррупцией и некачественными работами.

«Нововведением, которое встретило отчаянное сопротивление подрядчиков старого образца, стали единые требования к исполнителям. Для участия в тендере на ремонт и строительство дорог I категории они должны иметь опыт работы на подобных объектах, технику, кадры и гарантии финансового здоровья», — замечает издание.

Также теперь все проекты проходят предварительную экспертизу. Это позволило не только повысить качество работ – например, стал более распространенным ремонт не только покрытия, но и дорожной основы – но и сэкономить. Экспертиза позволила уменьшить среднюю стоимость объектов на 7,4%.

Другим методом контроля за качеством стал независимый технадзор, составленный из представителей австрийских, французских, турецких компаний.

«В 2020 году такой надзор был внедрен на 1 500 км дорог, в основном, на объектах, которые финансируются международными финансовыми организациями, но не только — строящиеся и ремонтирующиеся за государственный счет дороги также проверялись», — рассказывает СМИ.

Был реализован целый ряд изменений, направленных на повышение безопасности участников дорожного движения. В частности, в сравнении с прошлым годом, было установлено в 8 раз больше освещения, в 5 раз больше тротуаров, в 2 раза больше дорожных ограждений, сообщают СМИ.