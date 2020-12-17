На первом месте - коронавирус. "Вести" опубликовали рейтинг самых влиятельных людей и явлений Украины

Президент оказался на четвертом месте

На первом месте рейтинг влиятельных по версии издания "Вести" впервые оказался не человек, а COVID-19. Об этом пишет NewsOne.

На втором месте расположились послы G7, а на третьем — Ринат Ахметов. Владимир Зеленский поделил четвертую строчку с Ермаком.

В первую десятку вошли также ряд политиков и бизнесменов, а именно: глава МВД Арсен Аваков, американский миллиардер Джордж Сорос, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и мэр Киева Виталий Кличко.

Отметим, что по сравнению с прошлогодним рейтингом издания "Вести", в первую десятку не попали бизнесмены Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, а также лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Кроме того, в рейтинге за 2020 год не упоминается нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук – вырос на 3 позиции, с 8-го на 5-е место. Бизнесмен Ринат Ахметов занял в этом году 3-е место рейтинга, по сравнению с 7-м местом годом ранее, а американский финансист Джордж Сорос оказался на 6 позиций ниже (8я позиция по сравнению со 2-м местом в рейтинге в 2019 году).