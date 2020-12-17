НАБУ провело обыски в Минкультуры – по делу 2019 года

Уголовное дело, в рамках которого проведены обыски, связано с выдачей документа разрешительного характера.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в главном здании Министерства культуры и информационной политики (МКИП) и в его Директорате культурного наследия и музеев. Об этом говорится в официальном сообщении министерства.

НАБУ пока ничего не сообщало об этих обысках.

В Минкультуры подчеркнули, что уголовное дело, в рамках которой проводились следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году. В то время МКИП еще не было создано.

Это министерство появилось 23 марта 2020 года, путем переименования Министерства культуры, молодежи и спорта. Оно, в свою очередь, было образовано 2 сентября 2019 года путем реорганизации Министерства информационной политики, на которое возложили функции ликвидированных Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

В 2019 году министерство возглавлял Владимир Бородянский. Сейчас министром культуры является Александр Ткаченко.

Директорат культурного наследия и музеев – это самостоятельное структурное подразделение Минкультуры. Он занимается вопросами недвижимого и нематериального культурного наследия, музейного дела, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей.

27 января в здании МКИП на ул. Ивана Франко возникло задымление в результате возгорания в подвале. От ГСЧС для тушения было привлечено 30 человек и 10 единиц техники.

Напомним, 19 ноября стало известно об обысках в Национальном музее Революции Достоинства. Обыски начались в 07:00 в двух помещениях музея. Изъяли не только документы, но и цифровые носители. В СБУ заявили, что следователи проводили обыски в музее, так как подозревают должностных лиц Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

В 2019 году сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и НАБУ провели обыски в помещениях бывшего Министерства информационной политики.