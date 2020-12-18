Ночью на Крещатике произошла массовая драка (видео)

Причины конфликта неясны.

В ночь на 18 декабря, на Крещатике произошла драка между группой молодежи. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Драка в самом центре города — на Крещатике. Интересно, за что соревнуются эти рыцари?", — идет речь в описании видео.

На момент записи видео полицейских на месте драки еще не было. Причины конфликта неясны.

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Напомним, в городе Украинка Киевской области вечером 2 сентября группа неизвестных людей устроила перестрелку возле ресторана. В больницу с ранениями от травматического оружия обратились трое мужчин, один из которых позже сбежал, а оставшиеся "предоставлять объяснения полицейским отказались". А 29 мая в Броварах произошла перестрелка двух груп людей из помповых ружей, в результате которой трое человека получили ранения.