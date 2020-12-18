Зеленский, Аваков, Ахметов, Разумков и Медведчук – пятерка рейтинга самых влиятельных людей по версии "Корреспондент"

В первой десятке – глава Офиса президента Андрей Ермак, олигарх Игорь Коломойский, экс-президент Украины Петр Порошенко, бизнесмен Виктор Пинчук, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Издание "Корреспондент" опубликовало рейтинг "Топ-100 самых влиятельных людей Украины", сообщает 112. Рейтинг возглавил президент Украины Владимир Зеленский.

В первую пятерку рейтинга, кроме Зеленского, вошли глава МВД Арсен Аваков, олигарх Ринат Ахметов, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

В первой десятке – глава Офиса президента Андрей Ермак, олигарх Игорь Коломойский, экс-президент Украины Петр Порошенко, бизнесмен Виктор Пинчук, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Топ-10 рейтинга самых влиятельных людей Украины выглядит так:

Владимир Зеленский Арсен Аваков Ринат Ахметов Дмитрий Разумков Виктор Медведчук Андрей Ермак Игорь Коломойский Петр Порошенко Виктор Пинчук Денис Шмыгаль

В сравнении с рейтингом прошлого года Разумков поднялся с 11-го на 4-е место, Медведчук — с 7-го места на 5-е, Аваков – с 4-го на 2-е, Ахметов — с 5-го на 3-тье. Коломойский и Пинчук, наоборот, сдали свои позиции: Коломойский опустился со 2-го на 7-е, Пинчук – с 6-го на 9-е.

На тех же местах в рейтинге остались лишь Зеленский, на первом, и Порошенко – на 8-м месте.