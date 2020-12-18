Появилась статистика по буллингу в украинских школах: названы области-рекордсмены

За два года действия "антибуллингового закона" суды рассмотрели 618 дел о травле в образовательных учреждениях.

Офис омбудсмена Украины по защите прав в сфере образования проанализировал, сколько исков о буллинге рассмотрели украинские суды первой инстанции с момента вступления в силу закона "о противодействии буллингу" в январе 2019 года.

"Мы решили проанализировать, где таких исков было больше, а где – меньше, и как на протяжении двух лет менялась динамика подачи дел о травле в суд", – сообщили в Офисе образовательного омбудсмена, опубликовав результаты своего исследования.

Судебные дела, которые касаются проблемы буллинга, за эти два года рассматривались в каждой из областей Украины. Больше всего дел о буллинге – 49 – было заслушано в Тернопольской области. На втором месте с 46 делами оказалась Кировоградская область. На третьем – Киевская, где до судов дошло 43 дела. Кроме того, в самом городе Киеве судьи рассмотрели еще 32 дела.

Наименьшее количество дел о буллинге отмечается в Ровенской области – всего-навсего три производства в течение двух лет. На предпоследнем месте – Волынская область, где таких дел было восемь.

При этом, если смотреть не по областям, а по конкретным судам, то наибольшее количество дел о буллинге – 13 – рассмотрел Святошинский районный суд города Киева. Интересно, что второй по количеству рассмотренных дел, с 11 кейсами – Киево-Святошинский районный суд Киевской области.

"Как видим, именно этот регион Киева и пригорода оказался самым продуктивным в рассмотрении дел о буллинге. По 10 дел рассмотрели Херсонский городской суд Херсонской области и Знаменский горрайонный суд Кировоградской области", – добавили авторы исследования. При этом из действующих 661 общих судов первой инстанции, "которые могут и должны рассматривать такие дела", почти две трети, а точнее – 435 судов – за эти два года не рассмотрели ни одного дела о буллинге.

Также в пресс-центре образовательного омбудсмена опубликовали график, который демонстрирует динамику подачи в украинские суды дел о буллинге, за все время действия закона:

В исследовании сообщается, что начиная с февраля 2019-го года, количество таких дел растет от месяца к месяцу, за исключениями периодов летних каникул.

"С началом нового 2019-2020 учебного года количество дел о буллинге снова начинает расти и постоянно растет с сентября по март. Это свидетельствует о том, что участники образовательного процесса за эти более чем полгода увидели и поняли, что Закон и суды работают, что обидчиков можно привлечь к ответственности, и стали чаще подавать иски", – добавили в Офисе омбудсмена.

Максимальное ежемесячное количество дел о буллинге – 64 – было зафиксировано в марте 2020-го. Минимальное – всего 2 – в сентябре 2020 года.

Как выяснили в офисе образовательного омбудсмена по результатам судов, через ЕРДР, ответственность за буллинг несли: педагогические работники, родители или опекуны совершившего буллинг школьника, а также руководители школ, не уведомившие полицию о случае буллинга в их учебном заведении.

Напомним, соответствующий закон №8584, который был принят еще предыдущим созывом ВР, впервые вводит в законодательное поле такое понятие, как буллинг, а также определяет его типичные признаки и устанавливает административную ответственность за травлю. Ответственному за совершение буллинга, в случае если его факт будет доказан, придется оплатить штраф или отправиться на общественные работы (от 20 до 60 часов).