«Дау. Дегенерация» стал триумфатором Фестиваля авторского кино в Белграде

Церемония награждения победителей Фестиваля авторского кино в Белграде завершилась вручением гран-при кинофестиваля фильму Ильи Хржановского «Дау. Дегенерация». Награду за режиссерский дебют получила украинская картина «Плохие дороги» Натальи Ворожбит. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Кинопроект «Дау», который стал одним из самых масштабных проектов прошлого десятилетия, продолжает собирать награды европейских и мировых кинофестивалей. Главный приз 26-го Фестиваля авторского кино в Белграде получила картина «Дау. Дегенерация», повествующая о жизни работников сверхсекретного НИИ по созданию нового человека.

Более чем шестичасовой фильм о жизни в условиях полного контроля и жестких конфликтов поднимает вопросы о человеческой культуре, нравственности, свободе выбора и силе воли. Вводя персонаж выдающегося советского физика Льва Ландау, Хржановский пытается на биографии ученого изучить саму природу тоталитарной власти и жизни под постоянным надзором.

«Идея этого фильма лишь сначала кажется побегом из реальности в прошлое 60-х годов ХХ века, по сути — это возможность для каждого участника, актера, статиста или просто жителя мира «Дау» изучить его отношение к основным идеям, лежащим в основе «Дау. Дегенерация»: к любви, дружбе и человеческой свободе. Этот, временами остроумный, но все же очень тревожный фильм, говорит о неустанном поиске какой-то формулы счастливой и свободной жизни для всех нас в мире, в котором мы живем сегодня», — отметил режиссер Марко Джорджевич.

Жюри сербского кинофестиваля высоко отметило режиссерский дебют Натальи Ворожбит «Плохие дороги», который является экранизацией пьесы о жизни людей на разрушенном войной и недоверием Донбассе, вручив украинскому фильму отдельную награду.

Напомним, ранее другой фильм Хржановского «Дау. Наташа», наряду с картиной украинского режиссера Валентина Васяновича «Атлантида», вошли в лонг-лист на получение премии Европейской киноакадемии.

С 2007 по 2018 год в рамках международного кинопроекта «Вселенная "Дау"», было отснято и смонтировано 700 часов киноматериала, а именно 14 фильмов, 3 сериала, множество видеоперформансов и научных фильмов. Большая часть съемок прошла в Харькове на специально отстроенной съемочной площадке в 12 тысяч квадратных метров, ставшей самой большой в Европе.