Николаевец отсудил 145 тыс грн за то, что его обвиняли в краже тележки в магазине

Мужчину обвиняли в том, что он в июле 2017 года украл тележку и причинил магазину убыток в 700 гривен.

В Николаеве мужчина отсудил 145 тысяч гривен ущерба от органов следствия, прокуратуры и суда из-за обвинения в краже тележки в продуктовом магазине.

Об этом пишет "Преступности.НЕТ" со ссылкой на судебное решение.

Мужчину обвиняли в том, что он украл тележку в июле 2017 года и этим причинил магазину убыток в 700 гривен.

В ходе судебного разбирательства николаевец не признал вину. По его словам, более трех лет назад летним вечером он вместе с женой и товарищем возвращался домой из офиса: компания уже немного выпила и решила продолжить. По пути зашли в супермаркет за продуктами.

Сумки набрали тяжелые, поэтому решили взять тележку. Не разгружая, занесли ее в трамвай и поехали домой. Потом эта тележка из поля зрения исчезла — и мужчина благополучно о ней забыл.

Через несколько дней тележка все-таки обнаружилась во дворе, друзья созвонились и решили вернуть ее в супермаркет. При возвращении, отмечает герой истории, сотрудники магазина ничего ему не говорили о претензиях и об обращении в правоохранительные органы.

Однако разбирательство последовало — и только в 2019 году суд мужчину оправдал "в связи с недоказанностью факта умышленного хищения имущества с целью обогащения".

Прокуратура на этот оправдательный приговор подавала апелляционную жалобу, которая была отклонена.

И наконец, "похититель тележки" подал встречный гражданский иск, в котором просил возместить 500 тысяч гривен морального ущерба из-за уголовного преследования.

Изучив дело, судья Заводского райсуда Алена Темникова решила частично удовлетворить иск мужчины, взыскав в его пользу 145 тысяч гривен.

Отметим, ранее в Харькове мужчина в балаклаве ограбил отделение "Укрпочты", вооружившись палкой.