Физика для всех: Издан учебник знаменитого преподавателя Ришельевского лицея Павла Виктора

В Одессе напечатали книгу Павла Виктора — преподавателя местного Ришельевского лицея, по-совместительству – блогера-просветителя и настоящей звезды YouTube.

Вышел из печати учебник "Физика. Основы и механическое движение" с уроками хорошо известного на просторах интернета одесского школьного учителя Павла Виктора.

"Представляем вам книгу-прорыв: Физика для всех возрастов человеческим языком с крутейшей графикой и интерактивными элементами. Эти 35 уроков книги созданы по мотивам видеозанятий выдающегося физика, одессиста Павла Виктора, у которого уже более 600 тысяч подписчиков на его ютуб-канале без копейки рекламы", – написал издатель книги на стене в Facebook у ее автора.

Кроме того, основатель издательства "CustomLAB" Роман Сулима опубликовал некоторые страницы из новенького учебника.

Фото: Соцсети

"Первый том целой серии посвящен азам физики: от основ механического движения до закона сохранения энергии. Сейчас вышел русскоязычный вариант, на следующей неделе уже будет и украинский", – написал Сулима и отметил в своей публикации автора учебника.

За несколько дней до этого, 16 декабря Павел Виктор опубликовал фото с обложкой книги и написал очень короткий пост: "Сегодня вышла в свет". Тираж издания не сообщается.

Как пишет местное издание Trassae95: "Павла Андреевича Виктора называют учителем физики, покорившим мир. Первые записи уроков он начал выкладывать в сеть в 2014 году – для отсутствующих в классе учеников Ришельевского лицея. Когда выяснилось, что уроки смотрят далеко за пределами Одессы, пришла идея создать полноценный канал по физике. За это время во всем мире уроки посмотрели уже более 25 млн раз".

В 2020 году Виктор получил "Серебряную кнопку YouTube" за первые 100 000 подписчиков на своем канале. Напомним, недавно Павел Виктор выложил в бесплатный доступ на Youtube полный курс школьных уроков физики, записанный и смонтированный в готовые видео-уроки. Эта работа заняла у него 6 лет.