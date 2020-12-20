Армия или тюрьма. В Крыму продолжают выносить приговоры за уклонение от службы

Всего в Крыму было зафиксировано 147 уголовных дел за уклонение от службы в российской армии.

В оккупированном Крыму вынесли два новых приговора и завели еще три уголовных дела за так называемое уклонения от службы рядах Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"В Крыму в ноябре КПГ зафиксировала три новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и два новых приговора, вынесенных по ст. 328 УК РФ", — говорится в 3-й главе отчета, посвященной нарушению норм международного гуманитарного права.

По словам правозащитников, одно из новых уголовных дел открыто против Кирилла Жданченко, его уже преследовали по этой же статье в 2018 году.

Всего же по состоянию на конец ноября было зафиксировано 147 уголовных дел за уклонение от службы в российской армии, которые были переданы в "суды" Крыма. Из них 142 крымчанам были вынесены приговоры, еще пять дел находятся на стадии рассмотрения.

В октябре в Крыму шестеро получили приговор за отказ служить в ВС РФ. Также за октябрь было открыто четыре новых уголовных дела по ст. 328 УК РФ.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей (76 тыс. гривен) до лишения свободы на срок до 2 лет.