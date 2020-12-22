Праздновать, не теряя головы

В канун новогодних и рождественских праздников каждый по-своему решает непростую задачу – как провести торжество так, чтобы было легко и весело, а потом не болела голова о том, как сесть за руль. AB InBev Efes Украина дает простой ответ: «Пейте в меру». И предлагает безалкогольную альтернативу с любимым вкусом для всех, кто ответственно потребляет алкоголь и заботится о своем здоровье

Формирование и развитие культуры ответственного потребления алкогольных напитков – задача, требующая от общества, государства и социально ответственного бизнеса, системного и комплексного подхода. Ведь ее невозможно решить только запретами и штрафами, агитацией и пропагандой. Тут нужна интеграция усилий всех сторон, заинтересованных в том, чтобы повысить качество жизни каждого украинца.

Не случайно, девизом компании стали слова: «Объединять людей, делая мир лучше». Понимая свою ответственность и роль в формировании культуры ответственного потребления алкоголя и продвижения здорового образа жизни, компания стала одним из инициаторов создания Международного альянса за ответственное потребление алкоголя.

Деятельность этой авторитетной организации направлена на решение глобальной проблемы общественного здравоохранения в части злоупотребления алкоголем и поощрения ответственного потребления алкогольных напитков и пива.

«Компания AB InBev Efes Украина взяла на себя добровольные обязательства по изменению социальных норм и снижению уровня злоупотребления алкоголя на 10%, в том числе с помощью применения в своей деловой практике принципов, сформулированных в Кодексе ответственного маркетинга и коммерческих коммуникаций, – говорит Денис Хренов, и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина. – Например, в любых наших коммерческих, маркетинговых, торговых, рекламных и информационных коммуникациях потребитель никогда не увидит людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, ведут себя неадекватно или поощряют чрезмерное употребление спиртных напитков. Наоборот, обращаясь к нашим потребителям, которым обязательно больше18 лет, мы стараемся донести до них важный месседж, что алкоголь может навредить их здоровью и безопасности, если относиться к нему легкомысленно.

Также постоянно напоминаем, что запрещено садиться за руль в нетрезвом виде, а спиртные напитки нужно употреблять ответственно. В частности, вместе с Всеукраинским объединением автошкол мы проводили тренинги и реализовали проект «Испытай в безопасности». Благодаря имплементации в него инновационных очков Drunk Busters Goggles, будущие водители смогли испытать, что чувствует водитель в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Мы уверены, что такие проекты, а также новые технологии и повышение общей культуры потребления алкоголя, смогут существенно сократить число аварий на дорогах Украины».

Безусловно, такой сложный и социально-общественный процесс, как формирование новой культуры потребления, требует продолжительных усилий. Поэтому социальная инициатива «Випив? За кермо не сідай» реализуется AB InBev Efes Украина уже 10 лет. «Если оценивать эффект от таких проектов корпоративной социальной ответственности крупнейших транснациональных компаний, то здесь можно опираться только на статистику, – подчеркивает Илья Щербина, председатель Всеукраинского объединения автошкол. – А она свидетельствуют о том, что такие образовательно-информационные проекты необходимо поддерживать соответствующими законодательными инициативами для искоренения проявлений пьянства за рулем. Что же касается тех, кто прослушал наш курс, то могу уверено сказать, что они осознанно никогда не пойдут на такой безответственный шаг. Но это только превентивные, хоть и весьма наглядные меры для формирования у наших слушателей культуры сознательного потребления алкогольных напитков».

Около ноля – отметка безопасности любимого пива

Важно понимать, что в термин «ответственное потребление» пивовары рассматривают шире, чем просто контроль взрослыми и здоровыми людьми количества потребляемого алкоголя. В это понятие они вкладывают идею употребления спиртных напитков правильно и в меру. Например, необходимо правильно сочетать их с закусками и едой, а также следить за водным балансом, чередуя алкоголь и воду. Или снижать уровень потребляемого алкоголя за счет уменьшения крепости спиртных напитков. Тем более что сегодня для этого есть множество достойных альтернатив, которые столь же привлекательны, сколь безопасны. Например, слабоалкогольное и безалкогольное пиво, ставшее самым заметным трендом пивоварения и пивопотребления последних десятилетий. Почему все больше ответственных потребителей выбирает именно этот напиток?

Прежде всего, потому что оно вкусное. Ведь ингредиенты алкогольного и безалкогольного пива ничем не отличаются – вода, солод, хмель и дрожжи. Не отличаются и начальные стадии производства, лишь на заключительном этапе в безалкогольном пиве специальными технологиями уменьшают количество спирта на стадии брожения или уже из сваренного пива. Так, деалкоголизация – то есть нагревание готового пива до минимальной температуры кипения алкоголя при низком давлении с последующим добавлением небольшого количества свежего пива, помогает получить безалкогольное пиво Stella Artois с содержанием не более 0,5 процента спирта. Но самое главное, этот премиальный лагер даже в безалкогольном исполнении сохраняет свой оригинальный, неповторимый вкус, который делает его бельгийским пивом №1 в мире. Та же технология вакуумного выпаривания алкоголя, применяемая для производства «Черниговское 0.0», дает возможность всем поклонникам этого классического светлого пива наслаждаться его оригинальным сбалансированным вкусом.

Специальная фильтрация и другие оригинальные технологии, разработанные при участии одного из ведущих европейских институтов пивоварения, позволяют AB InBev Efes сохранять в своей безалкогольной новинке Bud Zero освежающий вкус и аромат легендарного пива Bud.Еще один способ свести содержание спирта в пиве реализован пивоварами AB InBev Efes Украина в одном из самых популярных сортов безалкогольного пива – «Рогань». Это технология остановленного брожения, когда при достижении определенной отметки (0,5% спирта), процесс прерывается, а из сусла удаляются дрожжи. В результате получается освежающий напиток светло-золотистого цвета с чистым солодовым ароматом и легкой горчинкой хмеля.

Второй причиной, растущей популярности безалкогольного пива, заключается в его названии – оно не содержит алкоголь. А это чрезвычайно важно для всех, кто придерживается здорового образа жизни, ведь калорийность этого натурального продукта намного ниже, чем у его традиционных собратьев. Кроме того, безалкогольное пиво дает прекрасную возможность совместить потребление любимого напитка и любимые занятия, в том числе, требующие повышенного внимания и концентрации – от занятий спортом до управления автомобилем. Тем самым разрушает устаревшие стереотипы потребления – доказывая, что можно отлично проводить время с этим вкусным напитком, отдавая дань национальным пивным и праздничным традициям.

Наталья Кирьянова

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