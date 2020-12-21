Будівельна група «Синергія» отримала нагороду «Вибір року 2020 в Україні»

Будівельна група «Синергія» підтвердила свій статус надійного забудовника, вдруге поспіль отримавши нагороду "Вибір року 2020 в Україні".

Як зазначають організатори міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року», це виняткове досягнення тих, хто трансформується зі швидкістю світла, змагається за увагу споживачів, тестує сміливі рішення і ніколи не здається. Однак, 2020 рік став справжнім випробуванням для всіх без виключення. Наслідки «локдауну», який був запроваджений з метою мінімізації поширення коронавірусу, залишив багатьох українців без роботи, а багатьох представників бізнесу взагалі поставив на межу виживання.

В цих складних умовах, Будівельна Група «Синергія» не тільки зберегла робочі місця, але й наростила темпи будівництва та введення будинків в експлуатацію, а також продовжила виконувати свої зобов’язання перед інвесторами:

«Під час пандемії ми не тільки не зупинили будівництво житлових комплексів Будівельної Групи «Синергія», але й як обіцяли, відповідно до строків визначених у договорах з нашими інвесторами, видавали ключі в ЖК City Park та Green Side, та здали в експлуатацію дві черги ЖК «Синергія 3+» — це все в період локдауну, звісно з урахуванням карантинних обмежень. Ми виконали всі зобовʼязання перед нашими інвесторами, незважаючи на складні умови "карантину", падіння економіки й проблеми з постачанням будівельних матеріалів, складну роботу державних органів через обмеження. В той же час, я не можу не відзначити, що умови карантину внесли свої корективи в роботу нашої компанії. Зокрема, ми одні із перших в Україні, хто впровадив роботу відділу продажу в режим онлайн. Наші клієнти отримали можливість не тільки отримати консультації щодо житлових комплексів, але й придбати їх «не виїжджаючи з дому», а всі співробітники компанії працювали з дотриманням карантинних вимог або ж онлайн. Так, подібні трансформації дались нам нелегко, однак це був вимушений крок, задля збереження здоров’я людей.

Разом з тим не можу не відзначити зміни споживацького попиту на нерухомість. Якщо до карантину, найпопулярнішими були квартири з площею 45 квадратних метрів, у середньому, то сьогодні ця цифра зросла до 55 квадратів і вище. Споживач все частіше обирає більше за площею житло з можливістю облаштування власного кабінету для віддаленої роботи, або ж квартири з терасами. В цьому ж аспекті, з‘явився тренд на двоповерхові апартаменти, які слугують чудовою альтернативою приватним будинкам. Людям все важливіше мати зелені подвір’я, жити поруч з лісом, набережною, парками, аби проводити більше часу на природі та дихати свіжим повітрям. Все це Будівельна група «Синергія» пропонує у ЖК «Синергія Сіті»» — відзначив Ігор Оверко, генеральний директор Будівельної групи "Синергія".

Будівельна група «Синергія» один із небагатьох забудовників ринку нерухомості України, якому вдалося не тільки встояти перед викликами 2020 року, але й показати високу результативність роботи. Зокрема, мова йде про введення в експлуатацію 1495 квартир в житлових комплексах «City Park», «Green Side» та «Синергія 3+», що дозволило Будівельній групі "Синергія" увійти до ТОП 20 найбільших забудовників України відповідного рейтингу редакції інтернет-видання «Новое время» спільно з найбільшим порталом нерухомості «Лун.ua». В 2020 році забудовнику вдалось піднятися на 3 пункти в порівнянні з минулим роком.

Разом з тим, Будівельна Група «Синергія» підтримує національного виробника та реалізує будівельні проєкти, використовуючи матеріали українського виробництва, а саме: бетон, газоблоки, цегла, металеві конструкції, оздоблювальна плитка, бруківка, теплове обладнання, дверні конструкції та ін. До прикладу, в той час, коли значна частина забудовників використовує турецькі теплолічильники, в Будівельній групі "Синергія" обрали аналоги українського виробництва від компанії «НІК», яка програмувала та сертифікувала пристрої спеціально під замовлення забудовника.

«Ми пишаємось тим, що стали фундатором цього напрямку та сприяли розробці дійсно якісного українського продукту. У такий спосіб ми рухаємо вперед національну економіку. Адже купуючи українські товари, ми платимо українським виробникам, які створюють робочі місця в Україні» — підкреслив Ігор Оверко, генеральний директор Будівельної Групи «Синергія».

Слід відзначити, що крім вагомого вкладу в розвиток економіки України, Будівельна група "Синергія" не стояла осторонь під час першої хвилі пандемії COVID19 та долучилася до ремонту інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні. На сьогодні ми продовжуємо цю справу, та вже забезпечили інфекційне відділення необхідним устаткуванням за свій кошт, в очікуванні оголошеного січневого «локдауну» на фоні збільшення темпів поширення епідемії:

«Бізнес не має стояти осторонь, тим більше, якщо на кону стоїть життя людей. Саме тому, наша компанія однією з перших долучилася до реставрації інфекційного відділення. Ми взяли на себе роботи по реконструкції фасаду та виконали всю роботу менше ніж за 2 тижні» — додав Ігор Оверко.

Соціально-орієнтований бізнес, що свідомо підтримує національну економіку та продовжує виконувати свої зобовʼязання перед клієнтами і після фактичного виконання угоди та отримання коштів — це те, на що варто орієнтуватись. Заслужена премія "Вибір року", отримана вдруге, говорить сама за себе та викликає довіру у споживача.

«Криза, пов’язана з поширенням коронавірусу для багатьох стала непрохідним бар’єром. Але не для Будівельної групи «Синергія». Ми прийняли виклик, вистояли та трансформували ведення бізнесу відповідно до нових реалій. Однак бізнес — це не лише про гроші, але й про людей. Саме тому ми долучились до соціальних проєктів, зберегли робочі місця наших працівників та підтримали українського виробника в такий непростий час. До прикладу, нам вдалось створити спеціальні умови для малого бізнесу, а саме впровадити програму «орендних канікул», що дозволило багатьом підприємцям не тільки вистояти, але й розпочати власну справу в Синергії та створити додаткові робочі місця в період карантину. Ми й надалі продовжуємо працювати, щоб з року в рік покращувати свій продукт, сервіс для нашого клієнта та робити свій вклад в розвиток економіки країни» — додав Ігор Оверко.

Отже, всеукраїнське визнання Будівельної групи «Синергія» як девелоперської компанії року в премії «Вибір року 2020» — це результат самовідданої роботи працівників компанії, яким вдалося вистояти, адаптуватися та стати кращими на ринку нерухомості Київської області:

«Від імені Будівельної групи «Синергія» я хочу висловити щирі слова подяки партнерам та споживачам за висловлену довіру та високий рівень підтримки нашої компанії. Разом з цим, я обіцяю, що ми і надалі будемо покращувати стандарти будівництва житлових комплексів, виконувати наші зобов’язання перед інвесторами, підтримувати українського виробника та допомагати українцям вистояти у такий непростий час! Дякую вам за те, що ви обрали Будівельну групу «Синергія» та віддали свій голос за нашу компанію!» — підсумував генеральний директор Будівельної групи «Синергія», Ігор Оверко.

Довідка:

*Будівельна група "Синергія" — це девелоперська компанія повного циклу, в складі якої є архітектурне бюро, відділи сервісу, продажів, постачання та власна обслуговуюча компанія. Про Синергію в цифрах. Сьогодні БГ Синергія одночасно будує 12 будинків в 3-х ЖК. За 10 років компанія ввела в експлуатацію 236 465 м2 житла в 34 будинках. Досягнення компанії та статус надійного забудовника визнані в профільних та національних рейтингах.

*Конкурс «Вибір року». Методика визначення товару №1 розроблена компанією Fеstivals International і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку. Найважливішими є уподобання споживачів – у дослідженні беруть участь жителі України, що відповідають на питання: "Яку марку чи компанію в номінації ви вважаєте найкращою?". Вибір споживачів має найбільшу вагу в загальному результаті, також право голосу мають експерти, представники рекламних агенцій, представники культури та оргкомітет.