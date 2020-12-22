Лечение за границей с Booking Health: проще, дешевле, быстрее

Каждый год совершается более 30 миллионов поездок в другую страну с целью диагностики, лечения или реабилитации. По данным поисковика Google, ежедневно люди вводят 138 миллионов запросов для получения информации о медицинском туризме. Компания Booking Health организует лечение десятков тысяч пациентов за рубежом, позволяя получить медицинские услуги быстрее, проще и дешевле.

Можно ли поехать за границу самостоятельно

Рынок медицинского туризма ежегодно растет. Это связано в первую очередь с неравномерным развитием медицины в разных странах. Развивающиеся государства выделяют на здравоохранение всё меньше средств. В итоге в этих странах становится всё меньше высококвалифицированных врачей, клиники плохо оборудованы, частота диагностических ошибок достигает 30-50%. Инновационные методы не используются или их доступность ограничена. Даже стандартные процедуры и операции, которые применяются в медицине уже десятки лет, в странах с низким уровнем медицины часто дают высокий процент летальности, осложнений и неудовлетворительных результатов.

Пациенты, которых не устраивает качество медицинской помощи на родине, едут за границу. В развитых странах их ожидают хорошо подготовленные врачи и оборудованные по последнему слову техники больницы, адекватное обезболивание, качественный уход и вежливый медперсонал. Но при самостоятельной организации поездки возникает ряд проблем:

Необходимость преодоления языкового барьера и решения множества организационных вопросов. Высокие цены. Длительное ожидание ответа от администрации клиники, часто невозможность срочного лечения.

Кроме того, не обладающий специальными знаниями пациент не может выбрать лучшую специализированную клинику, исходя из своего диагноза.

Лечение за рубежом с Booking Health

Компания Booking Health успешно организует лечение за рубежом более 10 лет, это один из мировых лидеров в сфере медицинского туризма. В 2017 году компания первой среди сервисов бронирования лечения за границей получила престижный сертификат контроля качества ISO 9001:2015.

Несколько причин, почему лучше воспользоваться услугами компании Booking Health:

удобный выбор клиники по специализации, цене, отзывам пациентов, достижениям в определенных областях медицины;

решение всех организационных вопросов, связанных с поездкой и пребыванием в другой стране;

сниженные цены;

возможность записи на удобные даты, а также срочного лечения за рубежом.

Успех лечения во многом зависит от правильного выбора клиники. Недостаточно просто выбрать хорошее медицинское учреждение. Лучшие результаты достигаются в больницах, где врачи специализируются на проведении определенного типа процедур, лечении определенных заболеваний, имеют большой опыт, используют инновации и т.д. Специалисты Booking Health изучают ваш клинический случай и выбирают лучшую клинику из сотен доступных вариантов.

Прозрачные цены и экономия средств

Сервис Booking Health позволяет выбрать клинику с учетом стоимости медицинской программы. Одна и та же услуга может иметь разную цену не только в разных государствах, но и в разных больницах в пределах одной страны.

Компания Booking Health соблюдает интересы исключительно пациентов, а не медицинских клиник. В нашей базе сотни лечебных учреждений, с которыми мы имеем прямые контракты. На все предоставляемые этими больницами услуги указаны фиксированные цены.

Если вы бронируете медицинскую программу через сервис Booking Health, то получаете бесплатную страховку. Это ваша гарантия того, что стоимость лечения не увеличится. Если вам потребуются дополнительные процедуры, нужно будет больше времени провести в стационаре или возникнут осложнения, все связанные с этим расходы покроет страховая компания.

Компания Booking Health полностью организует вашу поездку. Вам не придется беспокоиться ни о чем, кроме собственного здоровья. Мы возьмем на себя переговоры с клиникой, перевод медицинских документов, бронирование гостиницы и авиабилетов, все прочие организационные вопросы. Мы поможем оформить документы, организуем трансфер из аэропорта в клинику и обратно, предоставим переводчика и обеспечим поддержку в течение всего периода пребывания в другой стране.