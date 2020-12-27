С джойстиком по жизни. В какие видеоигры любили поиграть нынешние IT-гуру

Почему компьютерные игры популярны среди топ-менеджеров. Фокус рассказывает истории нескольких людей, которые стали IT-инноваторами благодаря компьютерным играм.

Управление компанией и обеспечение её развития до уровня международной корпорации требует от CEO немало усилий, навыков и знаний. Однако научиться всему в университете или на курсах повышения квалификации невозможно. Зато можно учиться на собственных ошибках, получая бесценный опыт, но в таком случае управленец рискует застрять, топчась на месте. Существует еще один вариант — геймификация, когда топ-менеджер реализует свой потенциал геймера, перенимая стратегии, вдохновляясь сюжетами РПГ, графикой инди-игр или просто спуская пар при помощи шутеров.

Фокус рассказывает истории нескольких людей, которые стали IT-инноваторами благодаря компьютерным играм.

Марк Цукерберг, основатель Facebook

Четыре года назад Цукерберг написал на своей странице в Facebook: «Я играю в Civilization со средней школы. Это моя любимая стратегическая игра и одна из причин, по которой я увлекся инжинирингом». Также его любимые игры — Imperium Romanum и Lux Delux: The Game of Universal Domination.

История любви Цукерберга к играм началась с несколько печального эпизода: в детстве он очень хотел играть с сёстрами в снежки, но они не брали его с собой. Другой бы обиделся, но Марка это смотивировало на то, чтобы написать собственную компьютерную игру в виртуальные снежки. В итоге Цукерберг всерьёз увлёкся не только геймингом, но и программированием. Что из этого получилось, всем известно: социальная сеть Facebook.

Во время своего выступления на сессии Q&A (вопрос — ответ) в 2015 году Цукерберг заявил: «Я действительно считаю, что дети, играющие в игры, когда вырастают, начинают сами создавать игры. Благодаря этому множество детей заинтересовывается программированием. Я бы точно не стал учиться кодить, если бы не играл в игры».

Также, по его мнению, игры могут помочь достичь гендерного и расового баланса в IT-сфере: «Когда ты играешь, абсолютно неважно, какой ты расы и пола, ведь ты можешь выбрать любого персонажа и играть за него. Более того, в гейминге навыки превыше всего, а не то, во что человек одет или как он выглядит».

Кевин Систром, основатель Instagram

Будучи студентом Стэндфордского университета, Кевин Систром мечтал создать собственную компьютерную игру. Но поскольку учился на финансиста, базовые компьютерные навыки ему пришлось освоить самостоятельно. Днями и ночами он изучал языки программирования и спустя время с лёгкостью справлялся с любой компьютерной задачей. Кевин стал одержим своей мечтой. Он подготовил проект компьютерной игры Burbn и отправил его на конкурс для программистов Mayfield Fellows. Систром успешно прошёл отбор и был принят на стажировку, после которой на него обратили внимание инвесторы.

Вместе со своим другом Майком Кригером он занялся разработкой игры, однако по ходу дела пришлось убрать некоторые функции и оставить лишь самое важное, в том числе фотосъёмку и геометки. В итоге получился продукт, вовсе не похожий на игру в классическом понимании, зато походивший на социальную сеть. Поскольку программа была далека от первоначальной задумки, создатели решили, что название Burbn ей не подходит. В результате Кевин и Майк наз­вали своё детище Instagram.

6 октября 2010 года приложение появилось в App Store, а позже — в Google Play. Два года спустя Кевин Систром продал его Марку Цукербергу за $1 млрд.

На сегодня Instagram — одна из самых популярных социальных сетей в мире. Количество её активных пользователей в месяц составляет 1 млрд человек (данные 2019 года). Из ресурса обмена фотографиями Instagram превратился в сильный маркетинговый инструмент… А всё началось с любви к геймингу.

Стив Возняк, сооснователь Apple

Стив Возняк не просто любит компьютерные игры — он их обожает. И часто в интервью признаётся, что гейминг весьма серьёзно повлиял на его карьеру.

«Если говорить о создании Apple II [первый персональный компьютер, серийно выпускавшийся компанией Apple Computer], больше всего влияния оказали те четыре дня, которые я провёл в компании Atari, работая над игрой Breakout [Breakout — аркадная игра, которую Atari выпустила в 1976 году]. Я мог видеть оттенки цветов на экране игрового устройства Atari и думал: «Как невероятно это смотрится». И тогда мне в голову пришла идея: есть ли простой способ генерировать цвет на цифровых экранах? Я слышал о том, что они в конце концов собираются использовать для этого микропроцессоры, так что когда годом позже я начал заниматься микропроцессорами для создания компьютера, я постоянно думал: «Это для игр».

То есть у истоков современной техники Apple тоже стояли компьютерные игры, вдохновившие Стива на создание уникального для своего времени ПК — Apple II, выпущенного в 1977-м, который обладал цветным графическим режимом, мог воспроизводить звуки, имел интегрированный интерпретатор языка Бейсик. Все эти качества обеспечили устройству и компании невероятный успех.

Кстати, в своей автобиографии Стив Возняк упоминает, что в 1981 году он страдал от амнезии, возникшей из-за полученных травм вследствие авиакатастрофы. Справиться с недугом и восстановить память ему помогли упражнения для тренировки логики и видеоигры.

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX

Между запусками спутников Starlink, тестированием многоразового космического корабля Starship и проектированием малогабаритной модели Tesla Илон Маск успевает поиграть. Его любимый жанр — First-person Shooter («стрелялка», где игрок является единственным главным героем). К таким играм относят, к примеру, Fallout или Mass Effect. Игры также привили Илону любовь к программированию. В 12-летнем возрасте ему даже удалось заработать на кодинге — Илон продал код игры Blastar за $500.

«Мне неловко, но я всё же признаюсь: мне нравятся видеоигры. Именно благодаря им я заинтересовался программированием, когда был ещё ребёнком. Я хотел заработать денег, чтобы купить лучший компьютер, который справлялся бы с лучшими играми. Никаких мыслей о спасении мира у меня тогда не возникало. Конечно, если просто играть в компьютерные игры, то никакой пользы не будет. Но если страсть к геймингу соединить с желанием создавать вещи, которые вам нравятся и которые будут полезны обществу, тогда вы создадите невероятные вещи», — поделился Маск с изданием Forbes.

Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO

Прокачивать свои лидерские качества директору по стратегическому развитию сервиса MEGOGO Ивану Шестакову помогают командные онлайн-игры, в которых нужно координировать действия с другими игроками. Поэтому он ценит шутер Call of Duty (Warzone) и всю шутерскую линейку Tom Clancy’s. Одиночки тут не могут преуспеть, ведь победа зависит от слаженных действий каждого члена команды. Во время гейминга Иван всегда внимательно наблюдает за членами команды и за собой — как меняется поведение людей в критических ситуациях, насколько можно рассчитывать на других геймеров и пр.

«Через час напряжённой игры у тебя уже есть полный портрет всех твоих товарищей по команде. Это отличная тренировка мозга для любого управленца. Ведь, чтобы преуспевать в такой работе, самое главное — уметь «читать людей» и взаимодействовать с ними. Игры прекрасно подходят для тренировки этих навыков», — признаётся Шестаков.

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Наша реальность с вероятностью в 50% является компьютерной симуляцией

Кроме онлайн-шутеров топ-менеджер играет в сюжетные игры, такие как Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Assassin’s Creed, Cyberpunk 2077. Они вдохновляют своими сложными комплексными вселенными, очень вовлекают, а потому дают возможность расслабиться после работы.

«Кроме получения удовольствия от эстетики красивых миров, это ещё и отлично тренирует мозг — всё время ждёшь неожиданного поворота или нестандартной ситуации. Это способствует расширению кругозора и развивает умение быстро менять точку зрения и искать нестандартные, неочевидные решения», — рассказывает Иван Шестаков Фокусу.