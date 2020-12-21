В Славском планируют построить горнолыжный курорт, чтобы сознать конкуренцию "Буковелю"

Владельцы холдинга ОККО Group обещают построить около 60 км трасс.

Заместитель начальника управления туризма и курортов Львовской ОГА Тарас Лозинский рассказал о планах холдинга ОККО Group построить масштабный горнолыжный курорт в Львовской области, который сможет конкурировать с известным "Буковелем".

Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, строительство должно начаться в 2021 году и продлится около четырех лет. Владельцы холдинга обещают построить около 60 км трасс.

"Это очень длительный проект, который будет длиться около четырех лет. Он стартует в 2021 году. Сейчас все вопросы с землей решены, следующий шаг – разработка проекта, проектно-сметной документации и начало строительных работ", – рассказал Лозинский.

Он сообщил, что сумма инвестиций составит 500 миллионов долларов США. Курорт будет построен в 15 км от Славского, в селах Верхняя Рожанка и Волосянка.

"Австрийские эксперты приезжали изучать склоны, высоту гор, инфраструктуру и эти населенные пункты попали в стратегию", – отметил он.

Также Лозинский отметил, что ОККО зарегистрировала акции в Славском, и все налоги будут идти в бюджет общины.

"ОККО все свои акции зарегистрировало в Славском и, соответственно, налог, который выплачивает компания, остается здесь, в громаде. Эти средства реинвестируют в развитие горнолыжной инфраструктуры, в бренд Славского, в ремонт дорог и развитие громады", – сказал чиновник.

По его мнению, в техническом плане новый курорт будет опережать "Буковель" на восемь-девять лет.

OKKO Group – это всеукраинский холдинг, владельцем которого является концерн "Галнафтогаз". Наиболее известным активом холдинга является сеть АЗС ОККО, также там есть ряд бизнесов в области ритейла и гостиниц и ресторанов. Недавно холдинг занялся и строительной сферой.