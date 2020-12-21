"Ради нескольких гвоздей": вандалы перерыли место археологических раскопок в Звенигороде

Кропотливая работа археологов практически обнулена

Вандалы, которые на минувших выходных решили поискать клад на месте раскопок на территории памятника национального значения в селе Звенигород на Львовщине, нанесли своими действиями колоссальный вред, передает Zaxid.net.

"Тихо вечером с фонариками люди пришли и уничтожили раскопки. Варварски уничтожено полностью культурный слой, хоть мы его частично и зафиксировали. Это не вернется. Это мы все потеряли. Потому что просто вырыли, уничтожили часть древесины, ямы сделали", – рассказала журналистам директор заповедника "Древний Звенигород" Наталья Войцещук.

Вандалы оставили такие ямы по всей территории раскопок. По словам археологов, они рыли в тех местах, где срабатывал металлоискатель. Правда, вместо сокровищ им удалось найти разве что несколько гвоздей, цена которых на черном рынке не превышает ста гривен.

Зато ущерб, причиненный научным исследованиям, исчисляется куда выше. Руководитель археологических раскопок в Звенигороде Вера Гупало говорит, что столкнулась с подобным впервые за более чем 40 лет.

"Перерыто, перекопано, перемешано, уничтожено. Ужасные эмоции, ужасное состояние", – подчеркнула она.

На место раскопок вызвали полицейских, которые займутся поисками злоумышленников.

В свою очередь археологи задумались над тем, продолжать ли раскопки и как защитить место от новых появлений вандалов.

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Село Звенигород находится в 20 километрах от Львова. В средние века тут располагался один из самых больших городов западной Украины, который старше Львова почти на 200 лет. В нем была новейшая церковь и дворец из белого камня. Археологи активно исследуют эту местность с начала ноября.

Весной следующего года тут планируют открыть историко-культурный парк "Древний Звенигород". За грант Евросоюза, который выиграл заповедник, обустроят территорию, появятся детские развлечения и места для отдыха с беседками. Кроме того, здания летописного Звенигорода воссоздали в виртуальной реальности.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало введение санкций к 28 научным и музейным учреждениям РФ, которые проводили археологические раскопки в аннексированном Крыму.