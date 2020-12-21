В Харькове курсантки МВД сплясали под блатную песню "Вороваек" (видео)

В харьковском вузе назначили служебное расследование из-за танцев курсанток под российский шансон.

В Харьковском национальном университете внутренних дел проводят служебное расследование из-за видео, на котором курсантки танцуют под песню российской шансон-группы "Воровайки", которой запретили въезд в Украину.

Об этом сообщает сайт Харьковского национального университета внутренних дел.

"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение российского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование", – говорится в сообщении.

На видео 5 девушек в форме курсанток танцуют в казарме под песню "Наколочки" российской группы "Воровайки". Видео дополнено надписью "512 forever" и обозначено сердечком.

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Под строчки "Я хорошая такая маменькина деточка. Просто вся в татуировках, милая студенточка" курсантки двигались в такт в полицейской форме.

По данным KHARKIV Today, речь идет о видео "512 forever" пользователя TikTok Алины Наумовой.

В Тwitter-сообществе Highlander Freeman, где также был обнародован ролик, пользователи негативно отреагировали на такой танцевальный перформанс: "Для Украины они уже потеряны", "Жесть. Вот так учатся на полицию, а выпускают мус…ов!"

В конце 2019 года Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской шансон-группе "Воровайки", в репертуаре которой есть песни "Хохлы", "Хоп мусорок", "Шмон". Въезд запрещен в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.