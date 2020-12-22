Известный блогер проинспектировал отремонтированную трассу Кривой Рог – Николаев и поделился впечатлениями

На особо убитых участках, по словам блогера, автомобили и даже фуры сворачивали на грунтовую дорогу. Но после ремонта все изменилось.

Еще год назад для того, чтобы преодолеть 163 км от Кривого Рога до Николаева, требовалось минимум 5 часов. Теперь эту трассу проезжаешь за два часа и по идеальному асфальту. Блогер Рауль Чилачава прокатился по отремонтированной трассе и показал, как она теперь выглядит.

Чилачава ведет проект «Самые плохие дороги Украины. Аудит «Великого будівництва». Год назад он проехал от Кривого Рога до Николаева и был впечатлен увиденным:

«Та дорога напоминала трэш и угар, где без пикапа или какого-то суперподготовленного автомобиля делать было нечего, но при этом появлялись даже легковые автомобили. И мы там увидели много интересных лайфхаков от украинских автолюбителей».

На особо убитых участках, по словам блогера, автомобили и даже фуры сворачивали на грунтовую дорогу. Но после ремонта все изменилось.

«Не то, чтобы идеальная дорога: еще кое-где нет разметки, ливневок, отбойников, но асфальтовое покрытие уже на очень хорошем уровне. Даже не верится, что год назад мы скакали тут на пикапе, как сайгаки», — комментирует Чилачава.

По его словам, «Велике будівництво» дорог действительно происходит.

«Из путешествий по украинским дорогам исчезает что-то важное. Чувство подвига. Когда, выезжая, даже не знаешь – ты куда-нибудь вообще доедешь? И вернешься ли ты домой вообще», — иронизирует он.

Как сообщалось, этом году Укравтодор отремонтировал рекордное количество дорог и перешел к маршрутному принципу, когда дороги делают не кусками по 5 км, а целиком по маршрутам.