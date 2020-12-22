Деятельность советника главы ОП Пасечника ставит под угрозу вакцинацию от COVID-19, - СМИ

По данным КРУ и Счетной палаты, в 2002-2003 годах Пасечник за бюджетные средства закупал препараты у своей фирмы «Фалби» для госбольниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке, пишет издание.

Биография Михаила Пасечника, который курирует в Офисе Президента вопросы борьбы с COVID-19, дает основания полагать, что вакцинация от коронавируса в Украине будет сорвана. Деятельность Пасечника на протяжении многих годов связана с манипуляциями с бюджетными деньгами, распространением наркотиков и другими скандальными эпизодами, пишет «АиФ».

В 2015 году Пасечник возглавлял Государственную службу Украины по лекарственным средствам, но был уволен. По сведениям представителей фармрынка, он лично способствовал массовому проникновению в украинские аптеки кодеиносодержащих препаратов, используемых наркозависимыми для изготовления наркотиков.

Предыдущий период руководства Пасечником Гослекслужбой в 2002-2003 годах закончился расследованием Контрольно-ревизионного управления, выявившим многомиллионные растраты бюджетных средств в пользу компании самого Пасечника, пишут в АиФ.

По данным КРУ и Счетной палаты, в 2002-2003 годах Пасечник за бюджетные средства закупал препараты у своей фирмы «Фалби» для госбольниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке.

После увольнения из Гослекслужбы Пасечник сконцентрировался на развитии собственного бизнеса и, поскольку могущественная некогда всеукраинская сеть из 250 аптек без его поддержки непосредственно из стен Минздрава была уже проблематичной, он занялся складской деятельностью.

В селе Святопетровское под Киевом Пасечник построил логистический комплекс площадью 13 807 кв. м для хранения и транспортировки лекарственных препаратов, утверждают СМИ.

Компания «Фалби» для этих целей оформила кредит в государственном «Укрэксимбанке» на $40 млн. Деньги на счета «Фалби» поступали несколькими траншами с 2006 по 2011 годы, но выплачивать кредит Пасечник не торопился. Как заявили АиФ в «Укрэксимбанке», в 2014 году выплаты полностью прекратились.

Как сказал недавно глава правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер, «Фалби» должна банку 1 млрд грн, и в таких кейсах в ход идет и фиктивное банкротство, и откровенные попытки срыва торгов по их заложенным активам, и другие приемы из арсенала недобросовестных заемщиков.

«Приближающаяся массовая вакцинация, которая может сопровождаться многомиллиардной бюджетной поддержкой, наталкивает на мысль, что Пасечник неспроста оказался «в нужном месте в нужное время», — пишет издание.