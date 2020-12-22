"Не играйте в войнушку": в сети всплыл разговор Кернеса с захватившими ХОГА сепаратистами

Мэр Харькова приехал на встречу с захватившими ХОГА из-под домашнего ареста в 2014 году

Аудиозапись общения мэра Харькова Геннадия Кернеса с захватившими Харьковскую облгосадминистрацию сторонниками "русской весны", сделанную 7 апреля 2014 год, опубликовал на своем канале блогер Анатолий Шарий.

В тот день Кернес из-под домашнего ареста приехал в здание ХОГА, чтобы лично поговорить с противниками Евромайдана. Несмотря на то, что встреча проходила без камер, кто-то из присутствующих все же нажал кнопку диктофона.

Как слышно на записи, городской голова Харькова рассказывает о последних телефонных звонках Януковичу:

"Я звонил, когда был Майдан, каждый день звонил в Администрацию президента, говорил: ребята, скажите, что происходит, что нам делать? Нам никто ничего не сказал. А потом я смотрю пленку, как Янукович свои иконы и золото вывозил".

Он напомнил присутствующим, что с 1998 года, став депутатом горсовета, отстаивал право харьковчан разговаривать на русском языке.

"Чтоб вы знали, я постоянно выступал за русский язык. И чтоб вы знали: в Харькове, когда была возможность, был проведен местный референдум дополнений по поводу русского языка, в 98-м году, где 78% харьковчан сказали, что это их родной язык", – заявил он.

Комментируя ситуацию на улице Рымарской, где в результате столкновений в ночь с 14 на 15 марта между евромайдановцами и их противниками погибли два человека, Кернес подчеркнул, что лично приезжал "гасить" конфликт:

"Я там был. И было написано, что в этом участвует Кернес, хотя я туда приехал успокаивать эту ситуацию. И вместе с вами я поехал в райотдел для того, чтобы эти люди были наказаны. И на сегодня я повторю и больше повторять не буду, кто бы не пришел: по Рымарской я с вами до конца, пока эти п****расты не понесут наказание".

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Кернес предельно ясно высказался и по поводу отношения к беркутовцам:

"У нас есть позиция по поводу "Беркута". Никто не боится эту позицию высказывать. Мы считаем, что "Беркут" исполнял свой долг. Мы помогаем этим ребятам. Но на сегодня я прошу вас: вы многих процессов не знаете. Я тоже был такой, как вы, на улице рос и в каких-то вещах участвовал. Но на сегодня я вас прошу: не играйте в войнушку. Она не нужна. Почему? Потому что, не обижайтесь, для такого города как Харьков это неправильно".

Мэр также раскрыл антимайдановцам детали разговора с членом координационного совета движения "Юго-Восток" Юрием Апухтиным.

"Я конкретно у него спрашиваю: "Зачем вы людей дурите? Ну он мне: "Ну, мы за Россию". Это твое личное дело! Но если ты за Россию и тебе люди верят, то ты объясни людям, что здесь референдум не пройдет!".

На вопрос из зала, почему же в Крыму он прошел, а в Харькове это невозможно, градоначальник сослался на автономию Крыма, у которого есть своя Конституция и Верховный Совет. Мол, в отношении них – отдельные законы, а Харьков живет по законам Украины, которые принимаются в Верховной Раде.

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Противостояние в Харькове между сепаратистами и сторонниками единой Украины началось с ноября 2013 года. В феврале 2014 года участники харьковского Евромайдана требовали отставки Геннадия Кернеса и главы ХОГА Михаила Добкина.

В свою очередь и Добкин, и Кернес появились на пророссийском митинге 1 марта 2014 года в центре Харькова, отметившись рядом резких заявлений в сторону Киева.

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6-7 апреля 2014 года сторонники "русской весны" захватили ХОГА, где вечером 7 апреля "альтернативные депутаты" в здании ОГА провозгласили "Харьковскую народную республику". Провозглашалось назначения референдума о статусе региона при посредничестве России, а также государственный суверенитет самопровозглашенной республики.

Однако планам сепаратистов помешал винницкий "Ягуар". Бойцы спецподразделения Нацгвардии под командованием тогдашнего командующего НГУ Степана Полторака провели в Харькове антитеррористическую операцию. Они штурмовали ХОГА, в результате которой были задержаны 66 человек. На освобождения здания от сепаратистов понадобилось 17 минут.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал решение о штурме "беспрецедентным".