Судьба Венедиктовой будет решаться после ее годового отчета, – Мендель

В ОП считают, что генеральный прокурор на своем посту добилась некоторых успехов.

Президент Украины Владимир Зеленский будет оценивать деятельность Ирины Венедиктовой на посту генерального прокурора после ее годового отчета.

Об этом сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии Украинской правде.

"Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано", – сказала Мендель.

Она добавила, что Венедиктова добилась некоторых успехов, однако качественную оценку работы генпрокурора давать еще рано.

По мнению пресс-секретаря президента, общество могло увидеть активизацию работы Офиса генерального прокурора Украины, так как в сравнении с прошлым годом показатели успешности ведомства увеличились.

"Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", – сказала Мендель.

Отметим, в интервью журналисту ВВС Стивену Сакуру,Владимир Зеленский заявил, что генерального прокурора Украины уволят, если та не продемонстрирует результатов в борьбе с коррупцией до 1 января 2021 года.