АПИТУ попросила "АЛЛО" покинуть ассоциацию после двойного скандала

Сеть реализовала товары с помощью ФОПов, а также не платила налоги через платежную систему "ГлобалМани" (GlobalMoney).

Правление АПИТУ (Ассоциация предприятий информационных технологий Украины) попросило покинуть эту ассоциацию компании, связанные брендом "АЛЛО" (сеть магазинов "АЛЛО") из-за скандала и публикаций о том, что эта сеть ввозит и реализует товары с использованием ФОПов и уклонении от уплаты налогов через платежную систему "ГлобалМани" (GlobalMoney). Об этом в своем Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, опубликовав письмо АПИТУ.

В письме на имя Дмитрия Деревицкого (основатель сети "АЛЛО"), SEO сети Максима Раскина и ООО "Цифротех" правление АПИТУ выражает озабоченность публикациями в СМИ относительно действий руководства сети "АЛЛО" и в дополнение к письму прикладывает примеры долгих и системных нарушений требований законодательства, в том числе факты продаж товаров в магазинах сети "АЛЛО" с нефискальными чеками от ФОП.

АПИТУ также информирует о том, что рассматривает возможность инициирования общего собрания ассоциации с приглашением на него народных депутатов, представителей таможенной и налоговый служб, журналистов.

Как сообщали СМИ, Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети "Алло"

В схеме была задействована платежная система GlobalMoney (ООО "ГлобалМани"), ООО "ГАСО 17", а также АО "БАНК АЛЬЯНС".

По информации правоохранителей предварительно установлено, что должностные лица ООО "ГлобалМани" (36425142) осуществляли финансовые операции с ООО "Алло" (30012848) и ООО "ГАСО 17" (43030798) в период с ноября 2019 года по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн грн, имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Эту информацию, а также другие в своем Facebook опубликовал также и Евгений Плинский.