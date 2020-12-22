"Я скрываюсь, я пропал", —поваливший ханукию в Киеве Андрей Рачок записал видео

Активист записал видео, в котором рассказал, как его пытались задержать сотрудники СБУ и скорой помощи.

"Кто заказчик охоты на меня?", — задается вопросом Рачок, передает Объединенная еврейская община Украины в Телеграм-канале.

Активист говорит, что вынужден выйти на связь из-за "происходящего бардака" и из-за того, что могут обвинить в его похищении невиновных людей. Также он рассказал, как за ним следят: "Было больше 10, я так понимаю, сбушников и еще была скорая помощь, которая ездила за мной по массиву. Потому что я видел, как скорая появлялась на тех местах, где я появлялся 5 минут назад", — сообщает Рачок.

[ + – ]

По его словам скорая там была из-за двух вероятных причин: думали, что он ранен. Или, что более вероятно, они хотели надеть на него смирительную рубашку.

В видео Андрей Рачок говорит, что за его домом установлена слежка. Он вынужден скрываться без денег и мобильного телефона.

Рачок заявляет, что скорее всего, его выследят. Сам он скрывается для того, чтобы выяснить, почему за ним открыта охота, и кто является ее заказчиком.

Активист также призвал "перепрограммировать систему", потому что она якобы настроена на насилие, зависть и предательство.

Напомним, что 12 декабря Андрей Рачок повалил еврейский светильник на Контрактовой площади со словами: "Украинцы – сила, ж*дам — могила".

Объединенная еврейская община Украины расценивает поведение Андрея Рачка как проявление антисемитизма, и сообщает, что подаст заявление о преступлении по статье 161 УК Украины – о нарушении равноправия граждан по признаку национальной и религиозной принадлежности.