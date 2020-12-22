Зеленский дал два новых интервью - зарубежному и украинскому СМИ, - Юлия Мендель

По словам пресс-секретаря Зеленского, "ни один президент не имел такого количества запросов на интервью".

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель во время онлайн-встречи в Американской торговой палате заинтриговала аудиторию сообщением о том, что Владимир Зеленский дал недавно два больших интервью — одно для иностранного издания, другое — для отечественного.

По словам пресс-секретаря, окончание года – хорошее время для итоговых интервью. "У нас запросов колоссальное количество, люди, которые работают в Офисе президента уже десятилетиями, они говорят, что ни один президент не имел такого количества запросов на интервью, как имеет президент Зеленский", – сказала Мендель.

Недавно президент пообщался с журналистами The New York Times (это интервью недавно было опубликовано на сайте главы государства). Что касается второй публикации, то "вы скоро увидите интервью украинской аудитории", – анонсировала Мендель, не называя, на вопросы какого именно СМИ отвечал Владимир Зеленский.

Долго интригу держать не удалось: секрет раскрыла корреспондент Фокуса Марина Шашкова, опубликовав сообщение в Facebok "Уже на этой неделе, в новогоднем номере журнала Фокус вы сможете прочитать, что рассказал мне президент Владимир Зеленский про этот непростой год".

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский и корреспондент Фокуса Марина Шашкова

Напомним, в октябре Владимир Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам.