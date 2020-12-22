В сети обнародуют свыше 10 миллионов страниц документов о Холокосте

Работа по оцифровке документов длилась более 20 лет

Украинский государственный архив поддержал предложение Мемориального музея Холокоста США обнародовать более 10 миллионов страниц документов, связанных с историей Холокоста и еврейских общин в Украине до, во время и после Второй мировой войны, сообщается на сайте Государственной архивной службы Украины (далее ГАСУ).

Работа по созданию электронного ресурса, которой занимались украинские активисты и сотрудники музея из США, продолжалась более двух десятилетий. Теперь, во исполнение Договора о сотрудничестве между ГАСУ и Мемориальным музеем Холокоста от 24 мая 2016 года, цифровые копии из фондов госархивов Украины станут доступными в сети Интернет.

По мнению сотрудников архивной службы, такой шаг с обеих сторон особенно важен сегодня, когда из-за распространения пандемии, вызванной COVID-19, равный доступ к архивным документам пользователей обеспечивается архивными учреждениями мира в режиме онлайн.

Ссылки на этот ресурс будут доступны и на вебпортале Укргосархива.

Жертвами Холокоста считаются 6 миллионов евреев в Европе, где вместе с 4,5 миллионами взрослых было уничтожено 1,5 миллиона детей. Именно такое количество указано в приговорах Нюрнбергского трибунала. Однако это число является условным, ведь полного поименного списка жертв трагедии нет.

В Украине с 1941 по 1945 года погибло около 1,5 миллиона евреев и свыше 4 миллионов украинцев и представителей других национальностей.

Самым массовым местом расстрела евреев в Киеве стал Бабий Яр. Только 29-30 сентября нацисты убили там 33 771 человек. Массовые казни в урочище продолжались на всем протяжении немецкой оккупации. С 1941 по 1943 год, по разным данным, здесь было казнено от 150 до 200 тысяч человек, из них – более 70 тысяч евреев, привезенных из разных городов Украины.

Напомним, международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года. Работа длилась полтора года.

Благодаря этому удалось визуализировать места расстрелов в большом западном отроге и соседний песчаный карьер, где у евреев отбирали вещи и заставляли их раздеваться. Реконструированную 3D-модель Бабьего Яра 1941 года уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра.