В Харькове мужчина скончался от малярии

Мужчина обратился за помощью только через десять дней после появления симптомов.

В Харькове зафиксирован летальный случай от малярии. Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр.

Мужчина работал в Республике Экваториальная Гвинея, во время пребывания в которой малярией не болел, однако отмечал многократные укусы комарами.

9 декабря у него появились симптомы заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 37,5.

За медицинской помощью больной обратился только 19 декабря. Он вызвал скорую и был госпитализирован в клиническую больницу № 31, где ему поставили диагноз "малярия". В тот же день больной умер.

С начала года в Харьковской области зарегистрировано 5 случаев малярии. Среди заболевших — 2 студента и 2 неработающих гражданина, которые прибыли из стран Африканского континента и Республики Индия.

Напомним, в июле в Одесской области зафиксирован летальный случай тропической малярии. Причиной болезни стало то, что моряк не принимал профилактические противомалярийные препараты.