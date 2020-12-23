Відправ другові листівку від AB InBev і підтримай українських медпрацівників

Компанія AB InBev запустила глобальну благодійну акцію на підтримку місцевих спільнот. В Україні це спільнота медпрацівників, які вже понад 10 місяців самовіддано працюють на передовій пандемії.

«Цього року людство особливо потребує підтримки. Пожежі, урагани і, звичайно ж, пандемія призвели до того, що безліч людей були змушені відмовитися від звичного для них способу життя, а це велике випробування і стрес. Медпрацівники стали супергероями сучасності, але навіть супергероям потрібна підтримка. Тому ми вирішили об’єднати дві шляхетні справи: підтримати морально всіх, хто сумує за безтурботними днями, і фінансово ― медиків. Електронна листівка ― це простий спосіб зробити добро і підняти настрій своїм близьким, а улюблене пиво ― символ того, що незабаром життя повернеться в своє звичне русло», ― говорить Денис Хренов, в.о. гендиректора компанії AB InBev Efes.

Суть акції полягає в тому, щоб відправляти друзям і родичам електронні листівки з зображенням улюбленого пива виробництва AB InBev. За кожну таку листівку компанія перерахує 1 євро на благодійність. Веселі та вишукані, новорічні та такі, що нагадують про теплі літні дні, з зображенням Corona, Bud, Leffe, Beckʼs, Hoegaarden, Stella Artois ― електронні листівки від AB InBev можна вибрати і відправити, перейшовши за посиланням: https://echeers.ab-inbev.eu/#home. Зібрані кошти будуть направлені у фонд Caritas Ukraine, який здійснить закупівлю необхідних медикаментів і передасть їх медикам на передовій.

Незалежно від глобальних катаклізмів друзі залишаються друзями, а люди ― людьми. І навіть якщо цього року не вийде зустріти зимові свята у великій галасливій компанії, це не привід сумувати. Це привід дарувати подарунки і найтепліші слова. У тому числі й у вигляді яскравих електронних листівок з улюбленими напоями, якими ви обовʼязково насолоджуватиметеся разом уже зовсім скоро. Також на бажання можна влаштувати сюрприз, відправивши листівку анонімно. Крім України, до акції уже приєдналися Бельгія, Німеччина, Росія, Італія, Франція і Велика Британія.