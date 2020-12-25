"Віримо в людей і таланти". HRD Shell Світлана Тищенко - про піклування, соціальну відповідальність та діджиталізацію

Сьогодення ставить перед компаніями нові надскладні виклики. Важливо, щоби пріоритети незмінно стосувалися найціннішого капіталу кожної компанії — людей. Shell має такі стратегічні цілі:

- стати лідером під час переходу на альтернативні джерела енергії, відповідаючи запиту суспільства щодо більш чистих, зручних і конкурентоспроможних видів енергії;

- мати потужну підтримку нашої операційної діяльності громадськістю та своєю роботою приносити користь суспільству.

[ + – ] Світлана Тищенко, директор департаменту управління персоналом Shell в Україні

Засадничими принципами нашої компанії є доброчесність, прозорість і повага до людей. Наші цінності допомагають досягати поставлених цілей. Адже в компанії нині працює понад 1500 осіб, а мережа АЗС Shell нараховує 132 станції у 20 областях України.

Постійно на зв’язку

Для підтримки ефективної роботи бізнесу піклування про людей — наш основний пріоритет.

Із середини березня, з початком всесвітньої пандемії, ми мінімізували відвідування офісу, водночас не втративши продуктивності роботи, а також допомогли працівникам правильно організувати робоче місце вдома з погляду ергономіки. Нині у Shell налагоджена повноцінна процедура контролю, завдяки якій ми реєструємо й відстежуємо рівень захворюваності в компанії.

Щодва тижні ми проводимо онлайн-зустрічі з працівниками офісу й обмінюємося новинами компанії та її підрозділів. Під час таких сесій кожен співробітник має можливість поставити запитання керівництву, поділитись інформацією, подякувати колегам за підтримку в різноманітних робочих питаннях.

Корпоративна культура

Ми віримо в людей і таланти! Наше робоче середовище сприяє розкриттю здібностей. Такий підхід допомагає створювати бізнес і формувати культуру, а водночас надавати найкращий сервіс клієнтам по всій Україні. Якість пального та паливно-мастильних матеріалів від Shell — це наша найбільша конкурентна перевага.

Основний акцент залишається на збереженні нашої культури та дотриманні цінностей компанії, таких як доброчесність, порядність і повага до людей. Окрім основних лідерських інструментів та розвитку навиків міжособистісного спілкування, ми приділяємо значну увагу необхідності навчатися новому, розвивати критичне мислення й робити правильні висновки для руху вперед.

Гендерна рівність, повага до особистості та власних інтересів — ключові принципи корпоративної культури Shell.

Соціальна відповідальність

Нині Shell визначила для себе три Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) ООН, що є надзвичайно важливими для ведення діяльності компанії на міжнародному та локальному рівнях (ЦСР 13: Боротьба зі зміною клімату; ЦСР 8: Гідна праця та економічне зростання; ЦСР 7: Доступна та чиста енергія).

До 2050 року компанія має на меті стати енергетичним бізнесом із нульовими викидами, що враховує екологічні потреби суспільства.

Ми працюватимемо у трьох напрямах. Перший — зведення до нуля викидів від виробництва продукції. Другий — зменшення вмісту вуглецю в усіх енергоносіях (наприклад, за рахунок продажу більшої їх кількості із малим вмістом вуглецю або й без нього). Третій — ми співпрацюватимемо із секторами, які найактивніше споживають нашу продукцію, — авіацією, сухопутними та морськими перевезеннями. Ми допомагатимемо цим галузям шукати власні рішення в досягненні нульових викидів.

Становлення бізнесу з нульовими відходами — це величезний шлях. Поточні бізнес-плани компанії не сприяють досягненню того, що ми прагнемо. Саме тому наші бізнес-плани з часом мають змінитися, оскільки потреби та вподобання суспільства та наших клієнтів також змінюються.

Діджиталізація

Під час пандемії у компанії змінилося дуже багато операційних процесів, адже COVID-19 підштовхнув нас до швидкої діджиталізації. Ми змогли перебудувати концепцію розвитку та навчання онлайн і активно працюємо над її подальшим втіленням.

Ще одним викликом для нас було залишатись на зв’язку під час дистанційної роботи. Спільно із керівництвом ми шукаємо нові шляхи для взаємодії та більшої залученості з командами, а іноді навіть і для неформальних онлайн-зустрічей.

Деякі операційні процеси змінились, але бізнес не зупинився. Ми цінуємо і дякуємо працівникам за їхню роботу, натомість вони вдячні за піклування та довіру.

[ + – ] Петер Керекдярто, генеральний директор Shell в Україні

«Піклування та підтримка наших співробітників є важливими задля успішного функціонування організації. Для досягнення високих показників компанії потрібно вибудовувати довірливі стосунки та вірити у своїх працівників, допомагати їм у подальшому кар’єрному розвитку. Це відкриватиме нові горизонти для всіх у досягненні нових висот», — зазначає Петер Керекдярто, генеральний директор Shell в Україні.