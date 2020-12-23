Контролировать 15 млрд грн на вакцинацию от Covid назначен фармбизнесмен со скандальным прошлым - СМИ

По данным СМИ, Пасечник был одним из фигурантов коррупционных схем.

На закупку вакцин для населения от COVID-19 Украина выделяет 15 млрд грн, курировать распределение которых назначен экс-глава Гослекслужбы и фармбизнесмен со скандальным прошлым Михаил Пасечник, работающий внештатным советником главы ОП Андрея Ермака, пишут «Факты». Несмотря на длинный шлейф коррупционных скандалов и антинаучные взгляды, Пасечник вполне реально может стать главным распорядителем многомиллиардных сумм, утверждает автор статьи.

«В 2002-2003 годах Михаил Пасечник впервые попал на высокие государственные посты, владея на тот момент довольно большой сетью аптек «Фалби». При министре здравоохранения Андрее Пидаеве (2002−2005 гг.) он занимал должность заместителя главы Минздрава и главы Госслужбы лекарственных средств. В 2005 году Контрольно-ревизионная комиссия в Минздраве выявила нарушения на миллионы гривен при использовании бюджетных денег для закупки лекарств и оборудования», — пишет издание.

Как выяснилось, чиновники Минздрава за бюджетные средства покупали у «своих» фирм лекарства для госбольниц по завышенным ценам. По данным СМИ, Пасечник был одним из фигурантов коррупционных схем.

В 2014 году Михаил Пасечник повторно возглавил Гослекслужбу, когда главой Минздрава стал Олег Мусий. Оба продержались на должностях менее года, однако были замечены в коррупционных скандалах.

«Пасечника считали ставленником группы влиятельного фармацевта Петра Багрия, занимающего должность президента Ассоциации фармпроизводителей Украины. Как сообщали СМИ, глава Гослекслужбы сразу начал лоббировать интересы одесского завода «Интерхим», не чужого Багрию. Да еще и в крайне скандальной истории, связанной с наркосодержащими препаратами. «Интерхим» к тому моменту довольно давно производил «Кодтерпин», содержащий кодеин. Эти таблетки от кашля активно использовали для производства кустарных наркотиков», — сообщается в материале.

В свою бытность фармбизнесменом Пасечник также попадал в скандалы. Его сеть аптек «Фалби» после банкротства задолжала государственному «Укрэксимбанку» около 1 млрд грн. В июне 2020 года «Фалби» была признана банкротом, но долг, который Пасечник взял еще во времена расцвета «Фалби», так и остался непогашенным. Долгая судебная эпопея закончилась тем, что банку удалось продать собственность «Фалби» всего за 185 млн грн.

«Когда и каким образом банку удастся вернуть остальную сумму, неизвестно. Ведь должник с начала нынешнего года — советник главы ОП», — отмечается в статье.