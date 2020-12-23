Кабмин упростил миграцию белорусов в Украину, но только для айтишников

Оформление справок на временное право проживания для белорусских специалистов из сферы IT и инноваций займет меньше времени.

Для получения разрешения на временное проживание теперь можно параллельно обратиться в орган Государственной миграционной службы для получения соответствующей справки, решили во время заседания Кабмина.

Сейчас для того, чтобы получить разрешение на временное проживание, необходимо сперва обратиться в Миграционную службу с заявлением на получение разрешения на иммиграцию, после чего обращаться с еще одним заявлением за самой справкой.

Принятое решение позволит подавать документы на право временного пребывания в Украине одновременно со справкой, подтверждающей законность пребывания на территории страны. По мнению министров, это позволит ускорить процедуру получения всех необходимых для временного проживания в Украине документов.

Уточняется, что право на временное проживание могут получить не только сами специалисты из Беларуси, но и члены их семьи.

Постановление Кабинета министров вступит в силу сразу после момента его публикации. Действовать оно будет до 31 декабря 2021 года.