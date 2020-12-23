Инфраструктурные программы во время кризиса – наиболее эффективный способ стимулирования экономики, – мировые эксперты

Вкладывать средства в инфраструктуру во время кризиса рекомендует большинство авторитетных экономических организаций.

Именно инфраструктурные инвестиции позволяют решить критические экономические проблемы, вызванные коронакризисом: сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение потребности в отечественных материалах, децентрализация расходов, сохранение экспорта товаров и импорта инвестиций, пишет НВ.

Вкладывать средства в инфраструктуру во время кризиса рекомендует большинство авторитетных международных экономических организаций, таких как Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Международный экономический форум (WEF), Международный валютный фонд (IMF), Всемирный банк (World Bank) и другие.

Как сообщает издание, в 2020 году даже самые сильные мировые экономики не избежали рецессии. В Великобритании, например, ВВП весной упал на 20,4%.

Падение ВВП Украины по итогам года, пишет НВ со ссылкой на Ukraine Economic Outlook, составит около 5%, хотя во втором квартале этот показатель был выше 11%.

[ + – ] Данные Ukraine Economic Outlook. Динамика реального ВВП, вклад "Большого строительства" в рост реального ВВП,%, 2020

"От финансовой пропасти нас спасают рекордные государственные расходы на инфраструктуру", – объясняют авторы материала, ссылаясь на выводы одной из крупнейших консалтинговых компаний мира Deloitte: "Инвестиции в инфраструктуру станут инструментом перезапуска двигателя мировой экономики после пандемии COVID-19 – с помощью развития более устойчивых сообществ, а также создания миллионов рабочих мест".

Деятельность Укравтодора во время "Великого будівництва" в данной кризисной ситуации рассматривается авторами материала, как один из главных факторов, сдерживающих падение экономики. Инфраструктурные проекты Укравтодора позволяют не останавливать процесс привлечения инвестиций, а каждая вложенная в инфраструктуру гривна в итоге приносит экономике от 1,6 до 3,2 грн.

[ + – ] Данные консалтинговой компании Deoitte. Инфраструктура — топливо для экономики

"Сейчас доля совместных проектов с международными партнерами у Дорожного агентства переваливает за сумму 3,3 млрд долларов. Вместе с запланированными 2 млрд долларов, которые планируется привлечь от пилотного проекта государственно-частного партнерства – это сумма уже больше общего объема кредитной программы МВФ на 2020−2021 год", – сообщает подробности НВ.

При этом, отмечается в публикации, если кредитные средства чаще всего "проедаются", то инвестиции в инфраструктуру будут оказывать положительное влияние на всю экономику еще длительное время.

Напомним, недавно сообщалось, что, финансирование мегапроектов Укравтодора до 2025 года составит минимум 340 млрд гривен.