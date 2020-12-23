Харьковский университет вычислил студенток, плясавших под группу "Воровайки", и накажет их

По результатам служебного расследования будет определена степень вины и мера наказания для каждой из фигуранток видео.

Администрация Харьковского национального университета внутренних дел (ХНУВС) сообщила, что ведет расследование по факту появления в сети видеоролика, в котором пятеро курсанток ВУЗа танцуют под песню российской группы "Воровайки".

"Установлены как непосредственные участники видео, которыми оказались курсантки первого курса факультета №3, так и лица, которые по функциональным обязанностям отвечают за состояние дисциплины в подразделениях, – поясняют на сайте Харьковского национального университета внутренних дел, с отметкой "официально".

"По результатам служебного расследования будет определена степень вины каждого и меры дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства", – добавили в администрации ХНУВС.

Напомним, в понедельник, 21 ноября на просторах сети "Tik-Tok" был обнаружен короткий ролик, на котором пятеро учащихся указанного ВУЗа танцуют под песню "Наколочки" группы "Воровайки".

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Отметим, что 2019 году Департамент защиты национальной государственности Укарины вынес решение запретить группе "Воровайки" въезд в Украину на три года, за видео-клип, в котором шансон-ансамбль исполняет песню под названием "Хохлы".