Харьковский университет вычислил студенток, плясавших под группу "Воровайки", и накажет их
По результатам служебного расследования будет определена степень вины и мера наказания для каждой из фигуранток видео.
Администрация Харьковского национального университета внутренних дел (ХНУВС) сообщила, что ведет расследование по факту появления в сети видеоролика, в котором пятеро курсанток ВУЗа танцуют под песню российской группы "Воровайки".
"Установлены как непосредственные участники видео, которыми оказались курсантки первого курса факультета №3, так и лица, которые по функциональным обязанностям отвечают за состояние дисциплины в подразделениях, – поясняют на сайте Харьковского национального университета внутренних дел, с отметкой "официально".
"По результатам служебного расследования будет определена степень вины каждого и меры дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства", – добавили в администрации ХНУВС.
Напомним, в понедельник, 21 ноября на просторах сети "Tik-Tok" был обнаружен короткий ролик, на котором пятеро учащихся указанного ВУЗа танцуют под песню "Наколочки" группы "Воровайки".
Отметим, что 2019 году Департамент защиты национальной государственности Укарины вынес решение запретить группе "Воровайки" въезд в Украину на три года, за видео-клип, в котором шансон-ансамбль исполняет песню под названием "Хохлы".