"Кошелёк Лукашенко" Николай Воробей попал под санкции ЕС

Среди тех, кто попал под санкции, нефтяной бизнесмен и близкий соратник Лукашенко Николай Воробей, который напрямую связан с бизнес-политической активностью в Украине.

Евросоюз и США усиливают давление на Александра Лукашенко и его ближайшее окружение. Так, Брюссель ввел третий пакет санкций в отношении властей Беларуси, а сенат США принял «Акт о демократии в Беларуси».

Европейский союз, из-за фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста, ввел в действие третий санкционный список против представителей белорусских властей, в который попали 29 чиновников и 7 юридических лиц. Среди них нефтяной бизнесмен и близкий соратник Лукашенко Николай Воробей, который напрямую связан с бизнес-политической активностью в Украине.

В декабре 2020 г. Антимонопольный комитет Украины предоставил Николаю Воробью разрешение на покупку украинского «БТА Банка», а сумма сделки может составить $10 млн.

Также Николай Воробей известен в Украине, как акционер ООО «ПрикарпатЗападтранс», владеющего украинским участком нефтепродуктопровода Самара–Западное направление. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутреннего рынка Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию.

По информации белорусских СМИ, давление на власть и элиту усилится еще больше, после того как в США вступит в силу закон «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси». Как сообщается в документе, законопроект призывает провести в республике новые президентские выборы, которые будут соответствовать стандартам ОБСЕ, и к немедленному освобождению всех политзаключенных. Кроме всего прочего, включение Беларуси в так называемое Союзное государство не будет признано США.