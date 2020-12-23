10 лет: оглашен приговор "Мессии", захватившему заложников в здании "Укрпочты" в Харькове

Судебные процессы длились три года, поскольку судьи уходили на пенсию — и рассмотрение дела начиналось сначала.

На сайте Харьковской областной прокуратуры сообщили, что Киевский райсуд Харькова признал виновным Владимира Безуха, который в декабре 2017 года захватил и удерживал 11 заложников, среди которых было двое детей, в отделении "Укрпочты". Его приговорили к 10 годам тюремного заключения.

Суд признал Безуха виновным по ч.2 ст.147, ч.2 ст.309 и ч.1 ст.310 Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре напоминают, что Безух 30 декабря 2017 года зашел в отделение "Укрпочты", которое находится по ул. Шевченко возле супермаркета "Рост", сообщил, что "это захват заложников", заблокировал двери отделение и показал предмет, похожий на самодельную взрывчатку. Он угрожал подорвать себя и заложников в случае, если правоохранители не выпустят из заключения человека, имени которого он не называл. Безуха задержали в тот же день.

В ходе досудебного расследования правоохранители обнаружили, что Безух выращивал у себя дома коноплю и хранил марихуану.

В прокуратуре сообщили, что судебные процессы длились три года из-за того, что судьи уходили на пенсию, после чего состав суда менялся, и рассматривать дело приходилось сначала.

Издание "Депо" сообщало, что на одном из судебных заседаний в 2018 году Безух называл себя Мессией и сыном Бога. Он рассказывал, что длительное время готовился к этому захвату заложников, который он назвал "пиар-акцией".

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Напомним, операция по освобождению заложников из здания "Укрпочты" длилась шесть часов. Ранее сообщалось, что Безух привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.