Зеленский проведет Новый год на госдаче в Карпатах, – СМИ

По слухам, президент отправится в резиденцию "Синегора" вместе с семьей, главой Офиса президента Ермаком и первым помощником Сергеем Шефиром.

Государственная резиденция находится в Гуте, в Ивано-Франковской области, сообщает "Страна".

По данным контактов журналистов из Офиса президента, в этом году президент останется на праздники в Украине. От поездки заграницу было решено отказаться. Поэтому он вместе с семьей и коллегами поедет на государственную дачу под Ивано-Франковском.

[ + – ] Интерьер комплекса

Резиденцию построили в 2001 году при президентстве Кучмы. С тех пор президенты останавливаются в ней. Находится дача в 60 километрах от Ивано-Франковска. Территория охватывает более 10 тысяч гектар земли. А общая территория всего комплекса охватывает 5000 квадратных метров. В помещениях есть SPA-комплекс с джакузи и саунами, 25-метровй бассейн и фонтан с родниковой водой.

[ + – ] Интерьер "Синегоры"

Мебель в комплексе привезена из Италии, а полы некоторых комнат сделаны из мраморного камня.

На территорию комплекса также можно заказать экскурсию из Ивано-Франковска, ее продолжительность составит 4-5 часов.

Напомним, что в прошлом году, после Нового года Зеленский уехал в Оман, откуда журналисты опубликовали фотографии с поездки. Это подняло волну недовольства в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Зеленский переехал жить на государственную дачу в Конча-Заспе. Причиной называлась продажа презентом своего дома. Позднее сообщалось, что Зеленский покинет госдачу после решения "жилищного вопроса".