Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью еженедельнику Фокус

Для итоговой беседы года президент выбрал два издания: американский The New York Times и украинский Фокус.

В пятницу 25 декабря в продажу поступит итоговый годовой выпуск еженедельника Фокус, в котором выйдет эксклюзивное интервью президента Украины Владимира Зеленского.

В беседе с корреспондентом Фокуса Мариной Шашковой Владимир Зеленский подвел итоги уходящего года и рассказал, что, по его мнению, ждет украинцев в наступающем 2021 году.

Главными темами беседы стали эпидемия коронавируса, ситуация на Донбассе, конституционный кризис в стране.

Владимир Зеленский откровенно рассказал, как он и его команда встретили первую волну коронавируса: «Во всём мире никто ничего не понимал, что это такое, куда бежать, что делать. Мы действовали интуитивно и профессионалами в этом вопросе стали только потому, что мало спали и очень много работали», — в частности, сказал он.

"Это большое интервью главы государства о главных событиях в стране. О том, чего ждать украинцам в новом году. Но главное, что Владимир Зеленский видит большие перспективы в 2021 году, когда Украина отметит 30-летие своей независимости" — говорит главный редактор Фокуса Алексей Газубей.

Для итоговой беседы года президент Владимир Зеленский выбрал два издания: американский The New York Times и украинский Фокус.

Полный текст интервью можно прочесть в свежем выпуске журнала Фокус, также интервью будет опубликовано в интернет-версии издания на focus.ua