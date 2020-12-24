Где купить подарки в последний момент - лайфхак от MOYO

Уже 5 лет в Киеве, по ул. Марка Вовчка 18А, работает круглосуточный магазин MOYO 24/7, поэтому подарки можно приобрести даже в ночь перед Рождеством.

Краткий алгоритм:

зайти на сайт MOYO.ua или же приехать в MOYO 24/7;

выбрать желаемые товары;

взять билет электронной очереди;

в течение 20 минут после подтверждения забрать заказ.

MOYO 24/7 — это трехэтажный магазин, где доступно около 40 000 единиц техники. Ноутбуки, смартфоны, товары для геймеров — игровые компьютеры, мониторы, приставки и игры, аксессуары к электронике, товары для авто и даже электротранспорт. Второй этаж — это крупная и малая бытовая техника: от электроинструментов, кофеварок, миксеров — до габаритных стиральных и посудомоечных машин, холодильников и духовок. Отдельный этаж занимают детские товары: игрушки, мебель, текстиль, автокресла, радио и видеоняни.

"Общая площадь MOYO 24/7, более 1500 м2, позволяет клиентам выбирать из широкого ассортимента товаров и сразу их протестировать. При необходимости любой товар можно дозаказать со склада. Мы также заботимся о комфорте и безопасности посетителей: здесь можно свободно припарковаться и получить маску при входе ", — отметил генеральный директор сети MOYO, Валентин Ивакин.

Процесс доставки в магазин полностью автоматизирован и в среднем занимает около 20 минут, благодаря прямой транспортной линии.

Накануне праздников, при заказе на сайте или в магазине MOYO 24/7 можно выбрать и праздничную упаковку. Если покупка не слишком габаритная, например смартфон или ноутбук, консультанты запакуют подарок. Услуга также доступна для оформления доставки в любой город.

Провести 2020-й стоит ярко. Хит новогодних (и не только) вечеринок — умные гирлянды Twinkly. После декорирования нужно загрузить приложение Twinkly, подключиться к Wi-Fi и сделать фото украшений, а приложение определит положение светодиодов.

С MOYO 24/7 не страшно и что-то забыть, ведь круглосуточный магазин одновременно является складом, поэтому можно выбирать из десятков тысяч наименований в любое удобное время.

О компании:

MOYO — национальная сеть магазинов техники и электроники. Интернет-магазин предлагает сервис доставки товаров 24/7. Благодаря автоматизированной транспортной линии, со склада осуществляется выдача товаров в течение 20 минут с момента заказа на сайте. Более 3 млн посетителей ежемесячно. Компания соблюдает закон Украины и поддерживает все превентивные действия по защите населения от распространения вируса COVID-19. Интернет-магазин работает в усиленном режиме.