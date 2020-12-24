Сергей Токарев рассказал об успехах Reface в 2020: Best App в Google Play и $5,5 млн от Andreessen Horowitz

75 миллионов скачиваний, инвестиции от Andreessen Horowitz, статус Best App по версии Google Play и десятки коллабораций со знаменитостями мирового масштаба: редкий стартап может похвалиться такими достижениями за первый год своего существования. Одним из таких феноменов стала украинская разработка Reface – приложение по замене лиц на GIF-изображениях и видео. О том, как стартапу удалось достичь такого успеха, рассказал инвестор компании, Сергей Токарев.

Миллион скачиваний за первый квартал

Сегодня Reface – известная во всём мире украинская компания с главным офисом в Киеве, штат уже насчитывает более ста сотрудников. Однако так было не всегда. История успеха берет свое начало в 2011 году. Тогда группа из нескольких украинских разработчиков стала работать над модернизацией методов машинного обучения. Через некоторое время команда переключилась на разработку собственной технологии искусственного интеллекта, способного качественно заменять лица на изображениях. Результатом стала уникальная технология, название которой сегодня есть и в имени компании – Reface.

«Спустя время ребята усовершенствовали технологию до того, что лица можно было заменять не только на статических изображениях, но и на GIF, и на видео. Эта разработка уникальная и до сих пор не имеет конкурентных аналогов в мире. Именно она сегодня используется в приложении Reface, которое можно скачать в AppStore или Google Play», – рассказывает Сергей Токарев.

Рост в прогрессии

Релиз приложения состоялся в январе 2020 года. Уже через три месяца его создатели праздновали первый миллион скачиваний. И это было только начало. На сегодняшний день Reface скачали больше 75 миллионов раз. Признание со стороны пользователей отразилось и на рейтингах в мировых чартах. Еще в конце лета приложение вышло на первое место в AppStore США, и десятках других стран. Не менее впечатляющие результаты Reface демонстрирует и в Google Play.

«По итогам года Reface попал в список Best Apps 2020 по версии Google Play. Приложение продолжает сохранять уверенные позиции в чартах, а количество скачиваний – расти. Миллионы людей регулярно рефейсят свои изображения и делятся результатами в социальных сетях», – подчеркнул Сергей Токарев.

Звезды и коллаборации

GIF-изображения и видео, производимые в Reface, максимально реалистичны, процесс обработки занимает считанные секунды, а удобный интерфейс позволяет пользоваться приложением без лишних сложностей. Все это привело к популярности украинской разработки среди пользователей со всего мира. Не обошли стороной приложение и звезды мирового уровня.

«Полученными в приложении изображениями в своих аккаунтах в соцсетях делились такие звёзды, как Снуп Догг, Бритни Спирс, Джо Роган, Крис Браун, Дуа Липа и многие другие. Каждый день этот список пополняют новые люди, которые становятся поклонниками Reface. Нередко, это приводит и к совместным проектам с компанией», – поделился Сергей Токарев

Технологию Reface использовали при создании промо-роликов клипов Джастина Бибера, в трейлере второй части Бората от Amazon Prime и рекламе Red Bull. Кроме того, Reface принимала участие в рекламной кампании одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Франции SFR, лицом которой стал Криштьяну Роналду, а вместе с JBL Reface запустила конкурс в Instagram, участники которого, заменив своё лицо при помощи Reface и запостив полученный контент в своём аккаунте, получают шанс самим стать лицом новой рекламной кампании JBL. Reface участвует и в социальных проектах. Технологию использовали для проведения виртуального марша в защиту животных в Украине от UAnimals.

Инвестиции

В ноябре Reface привлекла $5,5 миллионов вложений во время первого раунда финансирования от венчурного фонда Andreessen Horowitz, расположенного в Кремниевой долине. В список вкладчиков также вошли менеджеры Джастина Бибера и Бритни Спирс, инвесторы Uber, Microsoft, Facebook и Twitter.

В Reface говорят, что инвестиции и поддержка Andreessen Horowitz позволят еще активней развивать технологию и расширить сотрудничество с музыкальными лейблами, киностудиями и инфлюенсерами.