ІДЕАЛЬНА ФОРМУЛА ГРИ: нові технології монітора LG UltraGearТМ для геймерів-переможців

«Новий монітор від LG — це просто монстр! Ви лише подивіться на цю швидкість, я приголомшений», — лунає із гейм-румів по всьому світу. Із таким захватом у своїх відеооглядах професійні гравці й любителі відпочити за динамічною комп’ютерною грою відзначили появу новинки від LG — монітора UltraGearТМ, — назвавши його одним із найкращих у світі.

Воно і не дивно: перевага монітора — покращена ігрова панель, швидкість, помножена на чудову якість зображення. Це завдяки тому, що IPS дисплей забезпечує швидкість TN-рівня 1 мс (GtG) та надшвидку частоту оновлення. При цьому мерехтіння та тьмяні кольори виключені. Тож із LG UltraGearТМ стає можливим максимальне занурення в гру й геймерське задоволення завдяки високій продуктивності.

Людина за монітором отримує одразу й високу частоту кадрів, і найкращу передачу кольору, й швидке реагування. Це дозволяє виробникові реалізувати формулу «найкраща якість зображення + максимальна швидкість = повне занурення у гру» й робить новий монітор справді ідеальним.

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Лише під час роботи із монітором UltraGearТМ розумієш, що мав на увазі виробник, коли казав про зміну правил гри. Фішка у тому, що панель IPS 1 мс (GtG) забезпечує стабільну якість зображення з меншим відблиском або мерехтінням навіть у найтемніших фрагментах.

Завдяки технології VESA Display Stream Compression (DSC) монітор UltraGearТМ, а саме модель 27GN950-B, може забезпечити відтворення зображення з роздільною здатністю 4K UHD практично без втрат у 10-бітному кольорі з частотою оновлення 144 Гц. І для цього потрібен лише один кабель Display Port. Тобто, геймер може чітко бачити, як швидко рухаються предмети навіть у суцільній, здавалося б, темряві. А це суттєва ігрова перевага.

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ

Гравець знає, що для перемоги в грі максимальна швидкість критично важлива. Завдяки монітору UltraGearТМ можна насолоджуватися плавними рухами із частотою оновлення 240 Гц, та ще й з покращеною якістю зображення IPS.

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Монітори LG UltraGearТМ сумісні з NVIDIA G-SYNC та оснащені технологією AMD FreeSync, що забезпечує плавний рух в будь-якій грі — без розривів і підвисань зображення. А для індивідуальної ігрової атмосфери нові моделі ігрових моніторів LG UltraGearТМ мають різні режими Сферичного підсвічування 2.0. До речі, монітор в режимі синхронізації зі звуком підсвічуватиметься відповідно до звукових ефектів у грі. А в режимі синхронізації з відео — відповідно до кольорів візуальних ефектів на екрані.

Додатково, привабливий сучасний дизайн обов`язково створить позитивний настрій. Тож саме час покращувати свій ігровий досвід, занурюватися у гру й оцінювати усі переваги нового монітора особисто. А також — обов’язково вигравати. Адже, за задумом виробника, монітори LG UltraGearТМ створені саме для вашої перемоги.