Вибір року: група компаній DIM стала найкращим девелопером столиці

Група компаній DIM стала кращим девелопером столиці та отримала нагороду «Вибір року 2020»

У здобутку групи компаній DIM з’явилася ще одна нагорода – «Вибір року 2020» у номінації Найкращий девелопер у м. Києві. Ця нагорода вкотре підкреслює надійність забудовника та незмінну якість його проектів, що помітно вирізняються на будівельному ринку Києва.

Зі слів організаторів премії, 2020 – це рік випробувань та справжніх битв. У цей турбулентний рік переможцями конкурсу споживчих вподобань «Вибір року» стали справжні Лідери. Компанії, які зуміли не втратити зв’язок зі своїм споживачем, які задають стандарти індустрії, відповідають вимогам часу, працюють на результат та щиро піклуються про кожного споживача.

«Цей рік дійсно став переломним для усього світу і лише найсильніші змогли втримати свої позиції. З гордістю можу сказати, що група компаній DIM не лише втрималася, а й примножила свої здобутки. Робота на наших будівельних майданчиках не зупинялася ні на день, а уся команда працювала над тим, щоб якомога більше родин отримали власний затишний дім», — розповідає керуючий партнер та співзасновник компанії Олександр Насіковський.

«Вибір року» — це висока нагорода, яку безпомилково впізнають мільйони українців. Це символ довіри споживачів та переконливий доказ професіоналізму нашої команди.

Зараз у проєктному портфелі компанії 9 житлових комплексів. Чотири з них уже введено в експлуатацію – ЖК А52 і ЖК «Автограф» у Києві, а також ЖК «Фамільний» та ЖК «Соборний» у передмісті столиці. ЩЕ п’ять житлових комплексів знаходиться на різних етапах будівництва – це ЖК А136, ЖК «Новий Автограф», ЖК «Метрополіс», ЖК Lucky Land та ЖК Park Lake City.

Нагадаємо, що цього року група компаній DIM також отримала нагороду «Інноваційний девелопер року», а житловий комплекс А136 - «Проєкт майбутнього» на церемонії нагородження Ibuild від Українського клубу нерухомості.