Будущее личного транспорта

Легкий персональный электротранспорт, новые виды которого появляются на рынке буквально каждый год, стал заметным явлением не только в пешеходных зонах парков и скверов, но и уверенно шагнул на дороги украинских городов. Но став участниками дорожного движения, водители таких альтернативных транспортных средств должны принять на себя и обязательства по ответственному потреблению спиртных напитков. Даже если их «электроприбор» и не имеет привычного руля для управления, вождение и алкоголь все равно остаются несовместимыми.

Всего за несколько десятилетий постоянно обновляющийся парк электротранспортных гаджетов, включающий в себя множество разновидностей скутеров, самокатов, скейтов, гиробордов, моноколес, сегвеев и прочих трициклоподов, стал не только трендовым развлечением для подростков и хипстеров, но и был назван транспортом последней мили. То есть был включен визионерами будущих умных городов в глобальную транспортную инфраструктуру, как последний этап путешествия – от остановки магистрального общественного транспорта до конечного пункта назначения.

Действительно, во многих мегаполисах мира этот индивидуальный электротранспорт стал массовым и популярным участником дорожного движения. И как следствие – участником дорожно-траспортных происшествий (ДТП). Поэтому во многих странах Европы законодательным регулированием их поведения на дорогах занимаются уже больше десяти лет, исходя их двух основных принципов. Во-первых, обеспечение безопасности водителей такого электротранспорта и других участников движения, а во-вторых, ответственность перед третьими лицами в случае ДТП. Однако в странах ЕС пока нет единого мнения относительно обязательного страхования нового типа моторизированного транспорта. Например, после жарких дискуссий в 2019 году Еврокомиссия не смогла добиться его введения для владельцев электробайков, мощностью до 250 Вт. Если же его мотор более мощный, то он приравнивается к мопеду и должен иметь регистрацию в полиции и номера, водитель – соответствующую категорию прав, а также оформить «автогражданку», установить на него габаритные огни и управлять им в шлеме. Кстати, подобные требования предъявляются в Германии, Дании, Нидерландах, Швейцарии и Японии к сигвеям. В Бельгии и Франции на гироскутерах и моноколесах можно ездить только по тротуарам, в Швеции только на велодорожках, а в Чехии передвигаться по обеим полосам, если скорость персонального электротранспорта не превышает среднюю скорость пешехода и велосипедиста соответственно. Езда по автомобильным дорогам преследуется штрафами. В странах же Британского содружества (Великобритания, Австралия, Новая Зеландия) просто запрещено передвижение на этих чудесах техники до выработки регламентирующего законодательства. Так что в целом человечество находится еще в стадии осознания новой реальности, наступившей с развитием и удешевлением технологий производства индивидуального электротранспорта.

В фокусе «отдельные категории участников дорожного движения»

У всех на слуху разразившийся в конце лета этого года конфликт между КГГА и одной из компаний, предоставляющей услугу проката электросамокатов. Причем каждая из сторон была полностью уверена в своей правоте, поскольку движение такого вида транспорта в Украине пока законодательно не определено. Что же делать тем, кто уже сделал выбор в пользу альтернативного транспорта?

«Рекомендую гражданам, которые передвигаются на электросамокатах или других новейших средствах передвижения позаботиться о собственной безопасности и помнить, что они должны неукоснительно соблюдать ПДД, – говорит Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины. – Отмечу, что сейчас продолжается работа по урегулированию нормативно-правовых аспектов (на законодательном уровне) по использованию на улично-дорожной сети новейших средств передвижения. В частности необходимо ввести новую категорию участников дорожного движения «лица, управляющие легким электротранспортом», определить их правовой статус, права и обязанности, а также установить их ответственность за нарушение ПДД».

Кстати, в Верховной Раде Украины уже принят законопроект № 3023 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)». Согласно ему такой транспорт сможет передвигаться в нашей стране по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части дороги общего пользования, улицы или по обочине. Однако на них будет запрещена перевозка пассажиров и использование мобильной связи во время движения, если телефон находится в руках. Как и в случае с другими видами транспорта, будет запрещено управление легким индивидуальным электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического и любого другого опьянения, включая воздействие лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. И это очень важно, ведь проблематика ответственного потребления спиртных напитков пока еще стоит в Украине очень остро.

Испытай в безопасности

Для того чтобы понять насколько сложно и опасно управлять любым транспортным средством в состоянии опьянения совсем не нужно подвергать опасности себя и других участников движения. Благодаря специальному тренингу «Випробуй в безпеці», реализуемому Всеукраинским объединением автошкол и AB InBev Efes Украина в рамках информационно-образовательного проекта «Випив? За кермо не сідай», каждый собственник альтернативного электротранспорта сможет убедиться в том, что алкоголь и безопасная езда не совместимы. Ведь помимо теоретического курса, включающего анимационный видеоролик о последствиях пьянства за рулем, в этом социальном проекте имеется уникальный тренинг с использованием инновационных очков Drunk Busters. В них применяются специальные линзы, которые зрительно влияют на восприятие, давая возможность взглянуть на мир «пьяными глазами». И не только взглянуть, но и выполнить ряд простых упражнений. «Для практических занятий мы придумали особое оборудование, которое в сочетании с алкоочками помогает почувствовать разницу между координацией движений пьяного и трезвого водителя, – рассказывает Илья Щербина, председатель Всеукраинского объединения автошкол. – Мы используем специальный коврик с изображением линий и точек, которые нужно преодолеть по принципу полосы препятствий, а также выполнить несколько простых упражнений с ключом и замочной скважиной, ведром и теннисным мячиком. В результате каждый может на собственном примере убедиться в том, насколько опасно водить транспорт в состоянии опьянения». А если представить, что управление многими видами индивидуальных транспортных средств требует особой координации движений и умения сохранять равновесие, то употребление алкоголя делает такие поездки вдвойне опасными. Поэтому, уже 10 лет реализуя социальный проект «Випив? За кермо не сідай», AB InBev Efes Украина не словом, а делом формирует в Украине новую культуру ответственного потребления спиртных напитков.

Наталья Кирьянова