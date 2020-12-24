Луганскую и Львовскую области к 30-летию независимости объединит новая магистраль М-30 - Укравтодор

«Укравтодор» намерен соединить Львовскую и Луганскую области единой магистралью. Новый маршрут М-30 Стрый — Изварино объединит две дороги международного значения М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка и М-04 Знаменка — Луганск — Изварино. Общая длина трассы составит 1392,3 км, сообщает пресс-служба «Укравтодора».

План новой магистрали в четверг осмотрел Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия движения на балочном мосту в Запорожье.

«Мы хотим соединить Западную и Восточную Украину трассой М-30. Название будет к 30-летию Независимости Украины. Часть будущей трассы была восстановлена ​​в этом году. Часть будет восстановлена ​​в следующем году. Это будет самая длинная трасса страны. Несмотря на то, что отдельная часть находится сейчас на временно оккупированной территории. Почти 1400 км. Сейчас сама трасса у нас 900 км», — отметил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Мы планируем полностью завершить обновление маршрута от Стрыя до Покровска до 24 сентября 2021 года. За первый год «Большого строительства» обновили более 200 км дороги М-12, в следующем основные работы будут сосредоточены на М-04, которая сейчас является худшей международной дорогой Украины. Сейчас любой навигатор строит маршрут с запада на восток через трассу М-06 и М-03, с появлением М-30 — мы ожидаем увеличения трафика на этом направлении как минимум на 1,5 раза», — добавил глава Укравтодора Александр Кубраков.

По данным «Укравтодора», на сегодняшний день восстановлено более 580 км будущего маршрута М-30. К концу 2021 отремонтируют еще 750 км. В 2020 на автодороге М-12 дорожники работают в 5 областях на 246,1 км дороги и 5 искусственных сооружениях.

В частности, в Ивано-Франковской области будет обновлено 10 км, во Львовской — капитально отремонтировано 44 км, в Хмельницкой обновят 96 км дороги, 2 путепровода и объездную г. Хмельницкий. На Виннитчине обновят 25,6 км автодорог, путепровод и мост, в Черкасской области — 10,8 км, в Кировоградской — 36 км, включая объездную г. Кропивницкий. На трассе Знаменка — Луганск — Изварино ремонтируют 120 км в Днепропетровской области.