Телеканал НАШ вышел в лидеры среди информационных телеканалов в Киеве

Вчера, 23 декабря 2020 года, НАШи программы стали самыми просматриваемыми среди всех информационных ресурсов!

Согласно результатам мониторинга: доля смотрения составила — 2,19%, а рейтинг — 0,55% (ЦА: Киев 18+)*.

Мы искренне благодарим наших зрителей за то, что вы остаетесь с нами. Каждый день мы стараемся делать свою работу качественно и беспристрастно именно для вас.

Вы заслуживаете знать правду о происходящем в стране и НАШ вам ее обязательно покажет!

*Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; исследователь — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом НАШ.