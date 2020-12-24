Случай с Кернесом дискредитирует клинику Шарите, деятельностью которой манипулирует Запад - эксперт

Навальному, в отличие от Кернеса, повезло — его "не залечили", так как оппозиционер еще нужен Западу, считает Островский

Случай с Кернесом дискредитирует клинику Шарите, деятельностью которой манипулирует Запад. Об этом в своем блоге заявил политический обозреватель Михаил Островский:

"Симптоматичным является то обстоятельство, что оппозиционный Киеву политик Кернес скончался в той же поликлинике где ранее было зафиксировано "вторичное отравление" российского оппозиционера Навального.

Навальному, в отличие от Кернеса, повезло — его "не залечили", так как оппозиционер еще нужен Западу.

Для Киева появилась возможность поставить на вакантный пост мэра и взять под контроль столицу Восточной Украины", считает эксперт.

"Клиника Шарите становится опасным местом, так как Кернес шел на поправку и планировал вернуться в Харьков 30 декабря" — отметил эксперт.