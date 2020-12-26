В Киеве наградили лучших медсестер Украины в четырех номинациях

За плечами у победительницы в номинации "Сестра — Милосердие" больше 10 ротаций в зоне АТО и операции, проведенные в полевых условиях.

Названы победительницы всеукраинского конкурса на звание "Лучшей медицинской сестры Украины". Конкурс был основан в 2019 году на юбилейном, десятом Международном конгрессе медсестринства, а номинирование на премию проходило во время XI Конгресса "Медсестры против COVID-19".

"Конкурс охватил различные регионы Украины, возрастные группы медицинских сестер и сферы их деятельности. Самой молодой участнице было 28 лет, самой опытной – 71 год", – сообщает профильный информационный портал "Ваше здоровье".

Каждая из победительниц получила статуэтку "Ангел милосердия", почетную грамоту и ценный приз. Награждение медсестер происходило в эфире "1+1" при участии спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и омбудсмена Николая Кулебы:

[ + – ] Видео: YouTube / 1+1

Как отмечается в материале, медсестер номинировали на победу их пациенты, и коллеги, и коллективы. Судивший "состязание" медработниц экспертный совет определял победителей из почти шестидесяти номинанток в четырех номинациях: "Сестра — Открытые объятия", "Сестра — Милосердие", "Сестра — Превенция" и "Сестра — Наставник".

В номинации "Сестра — Открытые объятия" победила медицинская сестра отделения неврологии и приемного отделения "Киевской городской детской клинической больницы №1" Наталия Томашевская.

В номинации "Сестра — Наставник" первую премию присудили Анелии Грецкой, главной медицинской сестре КНП "Киевская городская клиническая больница №1".

Номинацию "Сестра — Превенция" добавили в 2020 году — ею награждают медработниц, которые вступили в борьбу с COVID-19. Здесь главный приз достался Ирине Сухенко, старшей медицинской сестре инфекционного боксированного отделения КНС "Александровская клиническая больница города Киева".

В номинации "Сестра — Милосердие" победу одержала Ольга Бабкина – старшина, главная медсестра медчасти Военно-медицинского клинического центра Центрального региона города Винницы. За плечами у победительницы в этой номинации — больше 10 ротаций в зоне АТО, операции в полевых условиях.

"В зоне АТО мы работали в составе 59-го мобильного госпиталя, и это была первая операция такой сложности, проведенная в полевых условиях, за всю историю независимой Украины, — рассказала Ольга Бабкина винницкому "33-му каналу". — Боец получил огнестрельное ранение в печень, было сильное кровотечение, эвакуировать его было нельзя — счет шел на минуты". Во время этой операции Ольга ассистировала известному фронтовому хирургу Андрею Вербе. Работали также анестезиологи, два ассистента-хирурга, санитарка. "Одним словом, большая команда работала, — заключает Ольга. — Кровотечение мы остановили, воина спасли".

Три самые серьезные командировки на фронт — в 2014-м году. "Мы были тогда в Луганской области и принимали раненых из Луганского аэропорта, — вспоминает медсестра. — В третью ротацию только за первую ночь было 36 раненых воинов, за вторую — больше 70, было и 100".

"Нас много таких, и не думайте, что это я такая героиня, — добавляет Ольга Бабкина. — Просто мне удалось об этом рассказать больше".

За личное мужество и героизм, проявленные во время проведения АТО, при исполнении служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни, Ольга Бабкина получила государственную награду — орден "За мужество".

Премия "Лучшая медицинская сестра Украины" была инициирована Международным благотворительным фондом "Детское сердце", основанным профессором Ильей Емцем, и Киевским городским профсоюзом работников здравоохранения.